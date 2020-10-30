女大生走夜路遭擄殺 學生曾淚求「路燈多一點」校方：無權管理

台鐵橋下位處偏僻。（記者萬于甄攝）

2020/10/30 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生28日晚間行經台鐵橋下便道，遭梁姓男子勒斃、棄屍，引起社會震驚。事件發酵後，許多長榮大學學生也指出，校園及周遭地區夜間昏暗，希望學校「路燈多一點」，不過校方則回應，校園外的路燈屬於區公所管轄，「本校無管理權」。

馬來西亞籍鍾姓女大生28日晚間失蹤，室友報案後歸仁警方在高雄阿蓮山溝內尋獲鍾女屍體，並循線追查嫌犯梁男，梁男昨晚（29）被捕後坦承犯行。經查鍾女當晚在學校附近的台鐵橋下便道，要步行返回租屋處時，遭梁姓男子從後方勒住頸部，但梁男用力過猛，被害人氣絕身亡，他便開車到高雄阿蓮山區棄屍。

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事件震驚社會，長榮大學學生也在「Dcard」發文指出，希望校方「路燈多裝一點」，不要半夜12點就準時關，「總是有人會不得已晚歸，停車場真的暗得不像話」。許多校內學生也紛紛指出「已經夠偏僻了，拜託燈多一點行不行」、「好像說橋下的燈不是壞掉，只是為了省電關掉」、「學校附近真的超暗可怕死」。

對此，在10月14日便有長榮大學學生在「學生QA」表示，自從9月底傳出有學生夜間被尾隨，便覺得走在校內比較安全，但學校外面停車場有許多路燈「都是壞的」，希望學校可以顧及上課到夜間的學生，「可能有人躲在暗處的感覺讓人很害怕」。

對此，長榮大學校方也回覆指出，學校「外面」停車場路燈，若是側門之外的，屬於區公所的管轄範圍，學校無管理權；但若是側門內的，總務處當時已預備修繕。

該回覆也被分享到「Dcard」，有學生指出不只校外，校內陰暗也很多死角，並批評「就算沒有管轄權，若上次事發過後學校有積極聯絡相關部門，或是警局能再多加強戒備，多多巡邏，發生憾事的機率都能減低很多很多」，痛訴校內學生都很擔心自身安全，希望學校積極連絡相關單位「不要再裝死」，盡快處理以免憾事再發生。

本報今日報導，事發附近居民也表示，附近很多路燈都不會亮，整排路燈可能就3、4支有光，也不知道要跟誰反映，晚上來看就知道，甚至過去一點的路段都沒有燈光。校方則表示，學校周圍共設有690支監視器，路燈也相當明亮，晚上都會亮燈到11點，保全與校安人員共10多位，後續會與警方溝通增設2處巡邏點，加強校內外巡邏。

學生在10月中旬便反映過學園附近路燈昏暗。（圖擷自長榮大學「學生QA」）

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