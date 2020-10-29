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    強拍私處、又開賓士車撞飛她 渣男要關10年半

    周男涉嫌強拍女友裸照，又開賓士車撞飛她，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    周男涉嫌強拍女友裸照，又開賓士車撞飛她，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    2020/10/29 22:06

    〔記者鮑建信／高雄報導〕煙毒犯周男懷疑同居李姓女友劈腿，動輒拳打腳踢，並強拍裸照要脅，甚至駕駛賓士車高速衝撞她，被高雄高分院依殺人未遂等罪，處有期徒刑10年六6月，可上訴。

    判決書指出，今年1月13日凌晨，周男在他苗栗縣住處，因細故與李女起爭執，涉嫌把她打得頭破血流，並逼迫李女脫去全身衣物，拿手機拍照錄影私處，事後還傳給她嗆「我看我現在把你弄黑好了，一起死一死」、「傳給之前跟你聊天那些人，看一下你的肉肉」、「但願你心靈受創一百年」。

    隔月1日凌晨，2人在高雄鳳山區KTV唱歌喝酒後又起口角，李女抵達前鎮區其母住處附近，周卻開賓士車，從後方高速衝撞，李女遭車頭撞到腳彈飛。不料，周仍不肯罷休，自後車廂取出李女的紅高跟鞋，攻擊她頭部等處。

    警方接獲民眾報案抵達現場，發現他酒駕，並在後車箱發現K他命、毒咖啡包等毒品，依殺人未遂等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

    李女應訊指出，周男常對她動粗，因懷疑她劈腿，動手毆打臉和頭，並搶手機查看、掐她脖子、持剪刀刺她四肢，交往半年已4度動粗，飽受肉體和精神凌虐。

    高雄地院判處周有期徒刑13年，他不服上訴，高雄高分院審酌他取得李女諒解等情形，量處10年半徒刑。

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