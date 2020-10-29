4歲童騎滑步車遭輾斃 駕駛、看顧外傭皆過失致死罪嫌起訴

獨自騎滑步車的男童哥哥，在住家附近一處斜坡彎道處，遭休旅車輾壓，不幸傷重死亡。（記者彭健禮翻攝）

2020/10/29 23:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一對夫妻，育有2名幼子，因家中長輩手術不方便照顧，暫時委請越南籍幫傭黎氏協助看照；黎氏帶2男童在住家附近散步，黎氏讓男童哥哥獨自騎滑步車，未料在過斜坡彎道處小路口時，男童哥哥遭休旅車輾壓，不幸傷重死亡。休旅車駕駛藍姓女子及黎氏都被苗栗地檢署依過失致死罪嫌起訴。

這對夫妻因工作忙碌，平日將2名學齡前幼子托由夫家婆婆照顧，但婆婆於去年10月間因手術後不方便照顧，改將2名幼子委由越南籍幫傭黎氏協助看照。

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去年10月19日上午8點27分許，黎氏帶這對小兄弟外出，在住家附近散步，黎氏推著乘坐三輪車的弟弟，4歲的哥哥則獨自騎滑步車跟隨在後。

未料，3人行經社區斜坡轉角處時，遇上藍女開休旅車轉彎下來，把騎乘滑步車的男童哥哥輾壓而過，導致他頭顱骨折傷重不治。

女駕駛轉彎下坡 應提高頭部視野

警方調查藍女沒有喝酒，她供稱，當時準備轉彎下坡，車速不快，沒有看到車前有男童，是撞上後才發現。她見男童被壓在車下，當場也嚇壞了，趕緊報警呼救，也十分自責懊悔。另，黎氏也坦承她先推弟弟過去路口，讓男童獨自騎滑步車在後方跟隨，沒有緊跟在男童身旁。

檢方依據警方事故地點會勘紀錄報告及交通部公路總局新竹區監理所竹苗區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書，認為藍女並非第一次行經該路段，應知悉因下坡角度問題，不易注意到車輛前方之人事物，自應於下坡前挪動或挺起身體、頭部提高視野範圍及能見度。

外傭受託看照 卻疏失未注意

檢方指出，但藍女卻疏於注意，即貿然左轉後下坡前行，因而撞擊到車前騎滑步車的男童，導致男童傷重送醫急救不治；而黎氏受託看照男童，也疏未注意不應讓未成年之幼童獨自騎滑步車於道路中央穿越路口。2人都涉犯過失致死罪嫌，依法起訴。

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