開人罰單竟救人一命！台南警好記性 成功救回輕生男

新營警員陳志明曾攔下未戴安全帽的郭男開單告發交通違規，成了郭男救命關鍵。（記者楊金城翻攝）

2020/10/29 20:19

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區1名男子投宿旅館，今天（29日）凌晨2點多喝光1瓶高粱酒後在房內輕生，他的女友報警求救，新營警方啟動協尋，因男子曾被警員開單告發未戴安全帽，警方立刻查出他的機車車籍，半個多小時後找到旅館，將他從鬼門關前救回一命。

今天凌晨2點多，1名女子打電話到新營分局勤務指揮中心，只說了男友用line傳自殺的照片，應該是要自殺，隨即掛上電話。

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值勤員驚覺事態嚴重，回打電話給女子，在獲知男子姓名及地址後，立刻啟動緊急協尋，通報線上警網前往男子住家查訪，並清查轄內旅店住宿名單。

執勤巡邏的民治派出所警員陳志明，聽到無線電傳來通報男子的姓名，猛然想起就是1週前因未戴安全帽而被他攔下開單的郭姓民眾，再查手邊的告發單立刻知道男子機車車號，通報線上協尋的警力，成了救命的關鍵。

員警逐一清查旅館，眼尖的警員立刻發現郭男的機車，向店家查詢果然人就在旅館內，隨即通報新營消防分隊破門，發現酒醉的郭男躺在床上昏睡，趕緊將他送醫急救後無生命危險。

救援事件幸賴員警機警，搶救得宜，才未釀成悲劇，郭男家屬十分感激警方救命之恩。

民治所所長吳建華表示，這是警察應該做的事，同時呼籲民眾，遇有不如意的情事，應尋求親友和社會資源協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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