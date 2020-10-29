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    逃獄76天！吃野果、喝山泉水 連三榮「累了」

    受刑人連三榮逃逸76天，今天出面投案。（記者萬于甄攝）

    受刑人連三榮逃逸76天，今天出面投案。（記者萬于甄攝）

    2020/10/29 19:06

    〔記者萬于甄／台南報導〕法務部矯正署明德外役監獄受刑人連三榮因感情因素，8月14日趁監外作業時脫逃，藏匿76天，連三榮今天向台南市警第六分局投案，警方在台南安南區將他逮捕。連三榮逃逸多日，親友、金援都被警方掌握，走投無路之下決定投案。全案訊後依妨害公務及槍砲通緝案，解送台南地檢署偵辦。

    連三榮因違反槍砲彈藥刀械管制條例入獄，8月14日下午到台南山上區螺絲工廠自主監外作業時，傳出他因不滿前妻另結新歡，利用倒垃圾的機會脫逃。

    連三榮逃走後，隨機攔下機車騎士，將他載往大內，連三榮在草叢內躲藏一晚，隔天就約前妻出來談判，開車載著前妻一路繞行鹽水、學甲、麻豆、東山、白河，最後回到新營遇上路檢，警方上前攔查時，連三榮倒車衝撞警車，員警開2槍射破車子左後輪胎，連三榮仍駕車逃離，最後衝入稻田翻車，沿一旁水圳逃逸。

    據了解，連三榮逃逸後，騎友人的機車到東山山區，他從小在山區生活，對山域環境相當熟悉，逃逸期間多半藏匿在台南山區，有時餓了就摘野外的水果充饑，渴了會接露水、山泉水來喝。連三榮相當低調，甚少與人聯繫，為避免警方查緝，他不敢躲在工寮，夜晚就穿著撿來的雨衣，睡在樹上。

    警政署刑事局在8月17日發布重要緊急查緝專案後，新化警方清查連三榮可能藏匿處所及可能接應的友人，讓連三榮不敢與親友聯繫，金援也逐一被斷光，餐風露宿76天，在龐大的壓力及無經濟接濟之下，讓連三榮「真的累了！」興起投案之念。

    連三榮昨天先從東山徒步走下山回柳營，搭計程車到新營，同時聯繫從事警職的表弟，今早約定在安南區公學路投案。連三榮到案供稱，因與前妻的感情糾紛，且外面還有人欠他百萬元，衝動之下才逃獄。

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