收「模擬國民法官開庭通知」？宜蘭地院：真的不是詐騙

宜蘭地院將舉辦國民法官模擬開庭。圖為宜蘭地院2018年辦理國民參與刑事審判模擬法庭。（宜蘭地院提供）

2020/10/29 18:53

［記者蔡昀容／宜蘭報導］國民法官法7月立院三讀通過，年滿23歲、具中華民國國籍、在轄區居住4個月以上民眾，有機會被選為國民法官，參與案件審理。國民法官正式上路前，宜蘭地方法院開辦國民法官模擬庭，屆時將隨機邀請民眾體驗，市公所今（29）日也邀請地院向調解委員、里長們介紹新制。

國民法官制度2023年正式上路，以6位國民法官與3位職業法官合組一審法院合議庭，「合審合判」案件。國民法官加上職業法官，要有3分之2投票通過，才能判定被告有罪；刑度要經過2分之1以上同意；死刑則是3分之2以上同意。

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宜蘭市公所指出，制度正式開始前，將不定期邀請法界人士講授制度運作，讓鄉親了解；宜蘭地院也會舉辦模擬法庭，邀請民眾體驗擔任國民法官。

宜蘭地方法院書記官長陳淑宜表示，宜蘭縣內23歲以上、擁有中華民國國籍、在縣內居住4個月以上的民眾約有23萬人，都有可能接到「模擬國民法官」的通知，民眾若收到無須擔心，強調「這不是詐騙集團」。

陳淑宜解釋，國民法官的人生歷練、職業都不一樣，看事情的角度也會不同，會讓職業法官有新的思維，讓法官知道判決不只要看法條規定的構成要件，也要考慮國民對案件的看法。

民眾若擔任國民法官，可以拿著通知單向雇主請假，政府也會提供日費及旅費。

宜蘭市長江聰淵認為，當正式法官要經過數年苦讀、嚴格考試，如果民眾被抽中，獲得國民法官資格，就像中樂透一樣幸運，鼓勵大家參與。

由於法院案件過多，司法院鼓勵民眾走訴訟外的機制排解糾紛。江聰淵說，去年法務部及宜縣府雙雙評定宜蘭市調解委員會為全縣第1名，不管在鄉鎮市公所、縣政府，甚至到法院都有調解委員為市民服務，相當便民。

江聰淵提到，市公所每週一可以提供免費律師諮詢，今年起宜蘭市與宜蘭地院推動「訴訟程序視訊諮詢服務」，需要諮詢的民眾不需要為此特地跑一趟法院。

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