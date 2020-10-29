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    踢球起口角1大戰4小 報警嚇屁孩自己反有事

    橋頭地方法院。（記者蔡清華攝）

    橋頭地方法院。（記者蔡清華攝）

    2020/10/29 14:50

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市孫姓男子去年7月間，在竹圍國小足球場，欲和4名小學生一起踢足球被拒後，雙方起口角互罵「智障」、「白癡」，已成年的孫男還威嚇小學生「你們以後只會讀ＸＸ國中、ＸＸ國中，都跑不掉，我還是找得到你們，一通電話隨時可以落（台語）人來」，並主動報警到場，事後，雙方都被依公然侮辱、恐嚇等罪移送偵辦，但未成年小學生經少年法庭裁定不付審理，孫男則被依「成年人故意對兒童犯恐嚇危害安全罪」判3月徒刑。

    判決指出，去年7月25日17時許，在高雄市竹圍國小足球場，孫姓男子想加入一群踢足球的小學生，一起練習足球，但因小學生不想和他一起玩心生不滿，雙方你一言我一句互罵「智障」、「白癡」…，小學生不甘示弱嗆「你沒出息，大人跟小孩計較」，孫則回其「要告訴你們的老師」、還威嚇「你們以後只會讀ＸＸ國中、ＸＸ國中，都跑不掉，我還是找得到你們，一通電話隨時可以落（台語）人來」。

    最後，孫以行動電話打110報警，4名小學生見警察到場有點被嚇到，孫男指控對方公然侮辱、其中一名小學生也提恐嚇告訴，被帶回警局製作筆錄，移送橋頭地檢署、及少年法庭審理。

    小學生所涉公然侮辱部分，經高雄少年及家事法院少年法庭裁定不付審理，並交付法定代理人嚴加管教，再經高等法院高雄分院少年法庭裁定駁回抗告確定。孫男則被橋頭地方法院依「成年人故意對兒童犯恐嚇危害安全罪」判3月徒刑，得易科9萬元罰金，全案可上訴。

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