跟人妻偷情賠82萬 小王提告要人妻負擔一半費用

徐男因偷情賠償羅女丈夫82萬餘元，但他認為2人一起偷情，提訴要求羅女分擔41萬餘元；羅女則說她也有賠償徐妻30萬元，要求抵銷，新北地院法官認為，雙方都有道理、都要負擔一半賠償費，抵銷後，羅女仍須給徐男26萬餘元。（示意圖）

2020-08-30 23:03:39

〔記者王定傳／新北報導〕各自已婚的徐姓男子與清潔隊同事羅女偷情被抓包，徐男因此賠償羅女丈夫82萬餘元，但他認為2人一起偷情，不應由他一人負擔，提訴要求羅女分擔41萬餘元；羅女則說她也有賠償徐妻30萬元，要求抵銷，新北地院板橋簡易庭法官認為，雙方都有道理、都要負擔一半賠償費，抵銷後，羅女仍須給徐男26萬餘元。

據了解，羅、徐2人自2008年1月起交往，並以每月至少3次頻率，到新北市、宜蘭礁溪、台中等地摩鐵嘿咻，甚至曾在偏僻山腰路旁「車震」，後來2人交惡，徐男竟跑到羅女住處樓下，向羅夫告狀說羅女與清潔隊其他同事出遊。

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羅夫逼問妻子後，得知小王竟是徐男，氣炸提告，徐男否認犯行，但由於羅女指證徐男「小弟弟」有痣，法醫「驗鳥」確認，加上2人的鹹濕對話，法官因此判處徐男4月徒刑。

雙方配偶隨即展開民事求償，法院先判決徐男賠償羅夫100萬元，上訴後，徐男拿出82萬餘元達成調解；徐妻也向羅女求償，一審判賠100萬元，上訴後被砍到30萬元。

徐男認為，2人應一起負擔賠償費用，羅女也要負擔41萬餘元；羅女則說，丈夫當初並未把她列為被告求償，就有免除賠償之意，且她也有賠償徐妻30萬元，應予以抵銷。

法官認為，2人一起侵權當然都要負損害賠償責任，也因此，羅女須負擔41萬餘元賠償費，不過，由於她已賠償徐妻30萬元，徐男也有一半責任，兩者抵銷後，判決羅女應給付徐男26萬餘元，可上訴。

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