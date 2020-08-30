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    首頁　>　社會

    西濱快嘉義布袋段貨櫃車翻覆 受困駕駛頭顱變形死亡

    貨櫃車翻覆後橫跨兩個車道，造成交通壅塞。（記者蔡宗勳翻攝）

    貨櫃車翻覆後橫跨兩個車道，造成交通壅塞。（記者蔡宗勳翻攝）

    2020-08-30 19:53:00

    首次上稿 19:30
    更新時間 19:53

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台61線西部濱海快速公路北上272公里處（靠近布袋交流道匝道口），今天傍晚發生一輛貨櫃車疑因追撞停在路肩事故自小客後翻覆，貨櫃車駕駛被拋出車外壓在車頭下，經出動吊車才脫困，但頭顱變形肢體彎曲、明顯死亡；自小客車車上2人則已下車待援，幸運只受輕傷，拒絕送醫，車禍原因由警方調查釐清中。

    嘉義縣消防局是在今天傍晚5時7分獲報，指台61線北上272k處有一輛貨櫃車翻覆，造成駕駛1人受困OHCA，派出布袋、東石分隊前往搶救，發現被壓在車頭底下的駕駛已無生命步象，由於車體過大，由員警請求吊車支援，於6時38分許將貨櫃車拉高，消防隊員趕緊救出駕駛，但已氣絕多時而未送醫，現場交由員警處理。

    警方初步了解，55歲的游姓男子駕駛自小客車行經事故路段時，先不慎撞及路中護欄後失控彈至道路外側，自小客游姓駕駛及莊姓乘客下車，於後方指揮疏導交通，結果由55歲柏姓男子駕駛的貨櫃車，疑因未注意車前狀況，煞車不及撞及自小客後方，致貨櫃車失控翻覆，柏男彈出車外，被曳引車車頭壓住死亡。

    目前台61線北上車道全線封閉，管制車流從南鯤鯓交流道下去走台17線側車道。

    貨櫃車翻覆，出動吊車救援，但駕駛脫困時已明顯死亡。（記者蔡宗勳翻攝）

    貨櫃車翻覆，出動吊車救援，但駕駛脫困時已明顯死亡。（記者蔡宗勳翻攝）

    貨櫃車翻覆，駕駛被壓在車頭下，救出時頭顱變形、明顯死亡。（記者蔡宗勳翻攝）

    貨櫃車翻覆，駕駛被壓在車頭下，救出時頭顱變形、明顯死亡。（記者蔡宗勳翻攝）

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