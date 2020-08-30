噁！ 看電影一屁股坐在尿上 業者竟草回：燈光太暗

原PO貼出在電影院遇到的慘劇，引發網友議論，此圖為示意圖，與文章所指的電影院無關。（資料照/示意圖）

2020-08-30 22:20:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣疫情逐漸趨緩，只要戴好口罩，做好防疫措施，就可以安心在電影院觀賞電影，有網友在臉書PO文表示，她原本想好好觀賞電影，沒想到一入場就發生慘劇，她一屁股坐在前一位觀眾的尿液中，而對方的處理態度更讓她感到非常無奈，她將事情的經過PO網，引發網友議論。

該網友在臉書「爆料公社」PO文表示，她昨晚到知名影城觀賞電影，結果一入座後發現椅子是濕的，伸手一摸就聞到濃濃的尿騷味，這時她的褲子與內褲都已經濕透了，原PO趕緊找工作人員反映，值班經理出現後表示，因為影廳光線不足，所以工作人員巡場時沒發現，並協助原PO第一時間退票，另外找時間看一場電影。

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原PO詢問能否出借一條制服褲子，讓她能夠更換，經理連確認都沒有就直接回答沒有褲子，只能幫她退票而已，原PO當下表示沒有辦法接受「草率、缺乏同理心的處理態度」，她無法穿著沾滿尿液的褲子開車回家，在原PO的堅持下，經理才請工讀生去外面買褲子。

在等待的過程中，原PO渾身尿騷味站在人來人往的櫃檯，被員工們行注目禮，她才要求對方能不能借乾淨的廁所、酒精、濕紙巾使用，經理也勉為其難答應，原PO痛批「你們可以接受這樣的危機處理嗎？」、「如果可以的話，我邀請你們去坐一下那張浸滿尿液的座椅，我再請他看一場電影，體會一下這種身心靈都震撼的感覺！然後再用一種事不關己的態度處理，在發生這麼嚴重的事情時，第一時間完全沒有看到要處理的誠意與表現積極的行動，更沒有一個身為服務業管理階層應該要有的擔當。」

原PO在文末提醒「以後大家看電影前，先開手電筒確認一下椅子有沒有異狀，不然就有免費的電影看了」。

有些網友認為原PO是奧客，「你很衰沒錯，遇到誰都會爆炸，可是經理已經很有誠意的幫你退票，並補票，甚至買褲子 給你停折抵..你還要怎樣？是要把你貢（供）上神主壇拜嗎？」、「你完全忽略了戲院也是受害者吧，假如像美國那樣有瘋子在戲院裡開槍也要怪戲院無法為顧客做善後處理嗎？一整個自我中心」、「電影院業者也是很衰吧，誰知道會有人在座椅上尿尿，基本賠償電影票是應該，但還要人家幫你買褲子」、「值班經理立即把自己的褲子脫給你穿，應該就不會被po上網了」。

也有網友站在原PO立場反駁「原PO的狀況可理解，經理也確實是在慢一拍的情況下才逐次回應需求，就事情本身只能說會被爆是必然的，與過程中用什麼語氣無關」、「真的很怪耶為什麼要檢討版主說她要求多得寸進尺，經理做了很多處理方式沒錯，但版主的訴求是經理的《態度》跟《主動性》」、「換位思考，今天換你們傻傻穿著沾尿褲子，站在售票大廳散發一股濃醇香，然後路人來來往往的盯著你」、「處理方式都是原po提出，影院方面才做，如果不提，好像只想用錢解決，總覺得顧客只想要錢，這種感覺真的很不好」。

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