北市新光三越A11館傍晚火警 緊急疏散上千民眾

北市新光三越A11館發生火警，館方及消防員協助疏散民眾。（記者姚岳宏翻攝）

2020-08-30 18:13:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區新光三越百貨A11館傍晚5時許發生火警，起火位置在地下5樓倉庫，消防隊派出大批消防車到場，並拉水線進入地下室灌救，火勢在15分鐘內順利撲滅。據了解，當時館內有上千位民眾，消防局及館方也派員協助疏散。

北市新光三越A11館發生火警，消防員進入火場灌救。（記者姚岳宏翻攝）

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