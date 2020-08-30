風箏節女童遭捲上天際！氣象局曝「七級風」威力驚人

新竹風箏節發生意外，女童被風箏纏住，遭強風捲上天際。（民眾提供）

2020-08-30 18:28:46

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市今天舉辦國際風箏節，1名女童卻在下午被風箏纏住身體，又被強風吹上天際，所幸平安無事，新竹市府指是「七級風」釀禍，氣象局也說明「七級風」的威力驚人。

新竹市產業發展處長張力可表示，下午3點40分工作人員施放糖果風箏時，因刮起「七級風」且風勢亂而強勁，致尾巴細長的「領航」風箏不小心捲到三歲女童的肚子，女童因此被捲上天空擺盪數秒鐘。所幸平安落地，造成女童驚嚇及頸臉擦傷，無明顯外傷，略紅腫。

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根據《ETtoday》報導，中央氣象局預報員陳伊秀指出，氣象局在今日下午3點12分，於新竹東區的觀測站測到的平均風力為「三級風」，瞬間最大風力為「五級風」，但由於風箏節場地沒有氣象局的觀測數據，無從得知當時是否有「七級風」出現。

陳伊秀說明，「七級風」已能造成步行阻力、樹木搖擺，雖然「不至於人會被吹走」；輕度颱風瞬間風力約為「八級風」至「十一級風」。外界認為，不排除是兒童嬌小才會被吹上天際。

根據「台灣颱風資訊中心」的「蒲氏風力級數」顯示，「三級風」時速為12至19公里，「五級風」時速為29至38公里，「七級風」時速為50至61公里，「八級風」時速為62至74公里，「十一級風」時速為103至117公里。

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