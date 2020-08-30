與同行競爭爆衝突？ 館長反擊︰疑為「反館勢力」蓄意攻擊

針對槍擊案，陳之漢方面主動出擊，已由助理對專案小組遞交惡意競爭對手資料，供警方調查。（圖翻攝館長直播）

2020-08-30 17:42:03

〔即時新聞／綜合報導〕男子劉丞浩日前涉嫌對成吉思汗健身房所有人「館長」陳之漢性騷擾後，28日持槍埋伏於新北市林口區健身房旗艦店，近距離朝陳之漢連開3槍，事後又主動投案，案情微妙引發熱議。據悉，有健身產業同業因與陳之漢商業競爭交火，雙方關係惡劣，衝突一路惡化，使陳之漢方懷疑槍擊案可能有組織在劉男背後指使犯案。對此，「館長」一方主動出擊，懷疑槍擊案是有組織、有規模的蓄意攻擊，已由助理對專案小組遞交惡意競爭對手資料，供警方調查。

根據《ETtoday》報導，陳之漢今日透過親信助理「大師兄」向新北警界高層轉達，近來網路上有惡意攻擊他的勢力串聯，對方也是健身產業同行，因商業競爭，雙方曾透過直播交火，也有製作影片對罵等激烈衝突，甚至曾醞釀公開約鬥、提告、互揭場館不當聘僱、健身房設計安全問題、苛刻員工教練簽本票等問題，兩方隔空交火不斷。

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針對槍擊案，陳之漢一方認為，對方甚至透過同業反對者串連成立「反館勢力」，槍擊案事出有因，又劉男所持作案槍枝為道上罕見的以色列製制式手槍，分明家住台北市內湖區，卻跑到新北市林口健身房辦會員，事前還有對陳之漢性騷擾行為，懷疑槍擊案是有組織、有規模的蓄意攻擊。

陳之漢一方今日已透過助理向專案小組遞交惡意競爭對手資料，新北警方則表示不會放棄任何線索，但調查進度尚不便透露；經長庚醫療團隊急救後，陳之漢目前健康狀況穩定。

槍擊館長陳之漢的劉男28日遭新北地檢署檢察官聲請羈押，並由法警戒護移送法院召開羈押庭。（資料照）

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