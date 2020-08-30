金聯世紀酒店2次起火點 台東消防局︰同樓不同處 調監視畫面釐清

台東消防局公布今天金聯世紀酒店火災地點，為11樓頂男女湯區機房東側花圃。（記者黃明堂翻攝）

2020-08-30 15:49:09

［記者黃明堂／台東報導］知本「金聯世紀酒店」繼27日凌晨11樓頂發生火災後，今天凌晨2點51分再次發生火災。業者聲明指向上次火場待勘驗產生悶燒自燃，但消防局發布新聞稿表示，本次起火處與27日同樓層但不同處，已挖掘及採集相關證物攜回鑑驗並調閱監視錄影畫面，以釐清火災發生原因及人員出入情形。

消防局指出，今晨接獲報案後，由知本車組到場處置，到達現場並無發現火煙之情形，經訪談後，「金聯世紀酒店」表示是服務中心組長約1點50分實施巡邏勤務時聞到塑膠味，發現機房旁地面有火燃燒，隨即拿滅火器把火撲滅。

請繼續往下閱讀...

金聯世紀酒店下午發布聲明指出，依飯店安全作業規範，每1小時都會進行例行巡邏作業，所以發生火苗第一時間內即成功撲滅完成，並為確保住客安全同步通報消防單位前來，確認現場安全無虞後，無需疏散住客之必要。

業者說，此次復燃原因為自然悶燒現象，主要為前案發現場尚須保留現場與維持原貌，機具仍無法撤除，並因天氣暑熱導致產生悶燒自燃狀況，勘驗完畢後將進行撤除。

不過，消防局新聞稿指出，上午火災調查人員於現場調查後，發現本次起火處位於11樓湯屋南側「機房」旁地面，與27日起火處不同。今天火災發生原因，消防局已派火災調查人員於起火處現場清理、挖掘及採集相關證物攜回鑑驗並調閱監視錄影畫面，以釐清火災發生原因及人員出入情形。

針對2次起火點不同處的說法，副局長盧東發表示，確實的火災原因仍宜待完整鑑定報告，以免產生誤差。

消防局指出，27日首次發生火災當天，立即派員前往調查火災原因及確認消防安全設備情形，於當日針對消防安全設備故障及消防防護計畫部分開立改善通知單，限期於9月2日前修復改善，並於大門口張貼消防安全設備不合格公告。

另為避免場所部分消防安全設備損壞期間無法立即有效應變，消防局要求該飯店依據消防防護計畫製作火災預防應變計畫，列出強化火災預防應變作為，並要求依計畫確實於每日員工上班前強化自衛消防編組應變教育訓練，派人增加巡邏次數，各樓層備置手提廣播設備以利廣播疏散作為，加派專責人力監控監視系統。

消防局也要求酒店於旅客入住時加強注意用火、用電及逃生路線之提醒，有火災狀況派遣專人操作消防幫浦等強化火災預防措施，並由轄區分隊每日查核飯店實施火災預防應變業務之情形，如飯店未於期限內完成消防安全設備改善或未依火災預防應變計畫確實執行火災預防應變作為，台東縣消防局不排除依「行政執行法第36、39條」予以公告停業。

台東消防局公布今天金聯世紀酒店火災地點，為11樓頂男女湯區機房東側花圃。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法