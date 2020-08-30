4歲童逗留車禍現場忘記回家的路 眼尖女警協助返家

4歲男童逗留車禍現場忘記回家的路，眼尖女警協助返家。（記者李容萍翻攝）

2020-08-30 12:45:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區平東路今日上午發生一起交通事故，正當員警忙著處理事故現場時，眼尖的女警突然發現路旁站著一位淚眼汪汪的小男童，上前關心後，才知道原來小男童貪玩，沒想到卻忘了回家的路，所幸在員警的協助下，小男童平安返家。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，家住平東路560巷的4歲劉姓男童，上午趁著家人不注意，偷溜出門跑到路上玩耍，因迷途徬徨無助、佇立路旁啜泣時，剛好看到派出所員警在路上處理車禍，眼見救星到來，卻不敢上前求助，只能默默的站在路旁，望而卻步。

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所幸處理車禍的女警林晏汝察覺有異，主動上前關心，小男童見到女警姐姐上前，終於按奈不住情緒，放聲大哭，無奈男童年幼，無法清楚表達語意，員警只好先將男童帶回駐地，並充當臨時保母照料男童，除了提供小點心及果汁，也耐心陪他聊天，分散他難過緊張的心情。

因為男童只有4歲，員警研判應該不會離家太遠，除了請里長協助廣播協尋，員警也拿著男童照片，在發現男童位置附近，挨家挨戶的逐一詢問，總算皇天不負苦心人，沒多久，焦急的家屬聞訊趕到派出所，當男童父親見到男童平安無恙的待在派出所內休息時，終於放下心中大石，頻頻向警方道謝。

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