驚！ 筍農載父母上山割荀 小貨車滑落8公尺深邊坡

筍農小貨車不慎滑落8公尺深邊坡。（記者蔡宗勳翻攝）

2020-08-30 12:18:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣劉姓男子今天上午6時許駕駛小貨車載年都7旬父母上山割筍，行經番路鄉草山村131之1線產業道路9公里處，疑因天雨路滑，不慎滑落8公尺深邊坡，中埔分局公田派出所與消防隊人員據報趕往救援，肇事原因正由警方調查釐清中。

警、消到場協助3人脫困，70歲劉母左大腿開放性骨折、下巴撕裂傷，70歲劉許父沒有明顯外傷，2人皆意識清楚，劉姓駕駛未受傷，消防隊救護車將劉父、劉母送往嘉義市天主教聖馬爾定醫院治療。

筍農小貨車不慎滑落8公尺深邊坡。（記者蔡宗勳翻攝）

筍農小貨車不慎滑落8公尺深邊坡。（記者蔡宗勳翻攝）

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