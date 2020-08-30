車怎麼開的？老婦開豪華休旅車進窄巷…翻車、塞住巷道

休旅車側翻堵住窄巷。（記者王俊忠翻攝）

2020-08-30 12:01:32

［記者王俊忠／台南報導］1名年約60歲的婦人於昨晚8點多駕駛市值200多萬元的休旅車，行經南區大同路2段482巷內時不慎接連擦撞停在路邊的兩輛小客車，造成休旅車翻車，駕車的婦人爬出車外、沒有受傷，但自己都嚇呆了！其女兒乘客頭部受到挫傷、送醫治療。處理交警表示，婦人應是撞車後緊張的把方向盤打得太大力，造成側翻車、堵住巷道。

據警方了解，婦人在巷內轉彎時未注意到車前狀態，先擦撞一輛黑色小客車的左後輪位置，接著又擦撞到第二輛小客車的左前門，這時婦人可能過於緊張，方向盤打的太大力又有打錯情形，整輛車從左側側翻、橫躺路面，把狹窄的巷弄塞住，婦人爬出車外、自己都嚇呆了！

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「這車子是怎麼開的？」，到場處理員警見狀百思不解這巷子不寬，怎麼會開到翻車？圍觀民眾也納悶說是在表演特技嗎？這起車禍將狹窄的巷子封閉約2小時，等到拖吊車把休旅車吊離現場，才恢復人車通行。

南區大忠里長許智雄接到通報、到場了解「撞況」，他見狀也不禁發出驚嘆聲說，該處為狹窄巷弄，加上單側停車，車子開不快，怎麼會開到翻車？婦人驚魂未定的說，連自己也搞不清楚怎會如此？她說，住在東區，開車外出，行經該地不慎先擦撞1輛停在路旁的黑色轎車左後輪，車子側翻後又擦撞到另輛轎車左前門。她嚇得冒出一身冷汗，報警處理。

警方到場為婦人酒測，酒測值是0，警方調查車禍肇事原因與經過，以釐清責任。

休旅車側翻堵住窄巷。（記者王俊忠翻攝）

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