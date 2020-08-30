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    9/1交通大執法 南投溪頭聯外道等4支測速桿同步啟用

    溪頭聯外道路縣道151延溪公路10.07公里處新設置的固定測速桿，9月1日將啟用。（記者張協昇攝）

    溪頭聯外道路縣道151延溪公路10.07公里處新設置的固定測速桿，9月1日將啟用。（記者張協昇攝）

    2020-08-30 11:09:44

    ［記者張協昇／南投報導］為讓汽機車駕駛與行人行經路口時特別注意交通安全，了解「路權」重要性，南投縣警方9月1日將在重要路口執行為期一個月的全國性交通大執法，取締汽機車不停讓行人等4大違規項目，同時縣內新設置包括位於溪頭聯外道路縣道151延溪公路10.07公里處，以及中寮鄉縣道139等4個路段的4支固定測速桿也將同步啟用，呼籲駕駛人遵守交通規則，減速慢行，以免荷包失血!

    南投縣警察局表示，這項全國同步執行的路口交通安全大執法，有4大重點取締項目，包括汽機車闖紅燈及紅燈右轉、汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、行人未依規定行走行人穿越道、行人未依標誌標線號誌指示穿越道路。 闖紅燈可處1800元至5400元罰鍰；紅燈右轉處600元至1800元罰鍰；汽機車不停讓行人可處1200元至3600元罰鍰；行人未依規定走行穿線則可處300元罰鍰。

    另外，南投警方在溪頭聯外道路縣道151延溪公路10.07公里處、中寮鄉縣道139的47.5公里處，以及埔里鎮和平東路、中正路口與信義路、中山路三段、南安路口4個路段新設置的固定測速桿，也將於9月1日定同步啟用。

    警方表示，這4個路段都因車流量大，頻生事故才設測速桿，限速都是50公里，提醒民眾遵守限速行車，避免超速，否則可處1200至2400元罰鍰。

    9月1日路口交通安全大執法，取締重點項目包括汽機車不停讓行人、行人未依規定行走行人穿越道等。（南投縣政府提供）

    9月1日路口交通安全大執法，取締重點項目包括汽機車不停讓行人、行人未依規定行走行人穿越道等。（南投縣政府提供）

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