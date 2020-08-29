中槍後曾想衝去抓兇手！ 館長救護車上心境曝光

館長稍早在臉書上貼出正在接受治療的照片，表示「謝謝大家關心，我會努力站起來」，吸引不少網友加油打氣。（圖擷取自臉書）

2020-08-29 23:14:51

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢28日凌晨在林口自家健身房前遭劉姓男子連開3槍，稍早館長助理小宇開直播，不僅透露館長的術後情況，還播放一段館長報平安的錄音，也提到館長中槍後曾想衝去抓兇手，卻因為腳中彈沒力放棄，在救護車上還不斷問說，「我做人真的有那麼差嗎？差到會被人開槍」。

館長遭槍擊引發外界關注，助理小宇今晚在YouTube頻道開直播，開頭先謝謝各界朋友、粉絲們的關心，針對槍擊案細節，包含外傳藏鏡人、黑道介入等說法，表示全數交給警方調查，接著也播放一段館長報平安的錄音，可以聽見館長語氣虛弱地說，「很謝謝大家關心，現在身體比較虛弱，等恢復好一點，會再跟大家講話。」

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小宇還透露，館長被開槍後立刻衝出車子抓那名兇手，但腳一踏出去才發現因為中彈而沒有力，開直播前則詢問助理們有沒有受傷，當下館長不清楚自己的傷勢，只覺得流了很多血，「身體開始變冷，決定開直播交代後事」。

小宇還說，館長在救護車上不斷問他「我做人真的有那麼差嗎？差到會被人開槍」、「我真的怎麼了 我老婆 媽媽 小孩就拜託你了」，對此小宇直呼館長被開三槍不是警告，「根本是要館長死」。

館長稍早也在臉書上貼出正在接受治療的照片，表示「謝謝大家關心，我會努力站起來」，吸引不少網友加油打氣。

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