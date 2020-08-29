為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    館長中槍 斥資2億元台中旗艦館9/1開幕生變？

    館長陳之漢自稱斥資2億元的台中旗艦館，其建築背景頗複雜，警方將加強安全維護。（記者張瑞楨攝）

    館長陳之漢自稱斥資2億元的台中旗艦館，其建築背景頗複雜，警方將加強安全維護。（記者張瑞楨攝）

    2020-08-29 20:11:51

    〔記者張瑞楨／台中報導〕昨天被槍擊的成吉思汗健身館「館長」陳之漢，去年斥資2億元到台中市「插旗」，籌備台中旗艦館時，自稱被台中黑道恐嚇，警方函送廖姓男子，但台中地檢署不起訴，外界將兩事連結，指開槍的幕後策劃者，是不滿館長擋人財路的台中黑道，對此，中市警局刑警大隊否認聽聞此說，強調沒有接獲台中黑道主導介入槍擊案的任何情資或訊息，但會維護台中旗艦館安全，至於該館是否如期於9月1日開放預約參觀（開幕）？工作人員說，沒有接到延期通知，應能如期舉辦。

    館長陳之漢去年確實曾自認被台中黑道恐嚇，他去年10月於臉書直播中，指台中黑道份子到裝修中的台中旗艦店，對施工人員威脅「做生意小心一點」、「準備40、50人慶祝生意興隆」、「派少年仔天天去」，中市五分局調查，尊龍理容KTV的建築承租人廖姓男子，與股東等人有金錢糾紛，他想繼續承租此建築物，卻被陳之漢租走，廖男宣稱沒恐嚇，只是想告訴陳之漢，此建築物仍有民事糾紛，租下後可能會有營運上的麻煩，台中地檢署以罪證不足為由，裁定不起訴處分。

    台中旗艦館的建築物，背景頗複雜，前身是尊龍理容KTV，股東或經營者之間，確實有財務糾紛，中市警局第五分局強調，9月1日該館開放參觀（開幕）時，會加強巡邏與安全維護，維護該館正常營運。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    館長插旗台中開旗艦館 主建築當年風波不斷
    2020-08-29 18:25

    館長插旗台中開旗艦館 主建築當年風波不斷
    台中黑道策劃館長槍擊案？ 中市警局澄清：無任何情資
    2020-08-29 17:41

    台中黑道策劃館長槍擊案？ 中市警局澄清：無任何情資
    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區

    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區
    疑點重重！館長遭槍擊 道上兄弟懷疑「案情不單純」
    2020-08-29 14:45

    疑點重重！館長遭槍擊 道上兄弟懷疑「案情不單純」
    館長復原狀況良好 林口長庚：1、2天內轉普通病房
    2020-08-29 12:23

    館長復原狀況良好 林口長庚：1、2天內轉普通病房
    振興退休金！存基金選這兩檔績優生

    振興退休金！存基金選這兩檔績優生
    當街開槍射傷「館長」 劉姓槍手收押禁見
    2020-08-29 06:14

    當街開槍射傷「館長」 劉姓槍手收押禁見
    館長遭槍擊中3槍
    2020-08-29 05:30

    館長遭槍擊中3槍
    社會今日熱門
    2020-08-28 20:31

    館長被開3槍未中要害 護理師曝他「傷到爆炸」被害慘

    2020-08-28 21:01

    館長遭槍擊 警政署長主持專案會議：不排除任何可能

    2020-08-28 22:10

    太囂張！無照男載友上國道撞翻前車 肇事竟攜械找對方算帳

    2020-08-28 22:59

    黨產條例釋憲》大法官吳陳鐶部分不同意見書：如不擇手段恐殃及無辜

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播