館長中槍 斥資2億元台中旗艦館9/1開幕生變？

館長陳之漢自稱斥資2億元的台中旗艦館，其建築背景頗複雜，警方將加強安全維護。（記者張瑞楨攝）

2020-08-29 20:11:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕昨天被槍擊的成吉思汗健身館「館長」陳之漢，去年斥資2億元到台中市「插旗」，籌備台中旗艦館時，自稱被台中黑道恐嚇，警方函送廖姓男子，但台中地檢署不起訴，外界將兩事連結，指開槍的幕後策劃者，是不滿館長擋人財路的台中黑道，對此，中市警局刑警大隊否認聽聞此說，強調沒有接獲台中黑道主導介入槍擊案的任何情資或訊息，但會維護台中旗艦館安全，至於該館是否如期於9月1日開放預約參觀（開幕）？工作人員說，沒有接到延期通知，應能如期舉辦。

館長陳之漢去年確實曾自認被台中黑道恐嚇，他去年10月於臉書直播中，指台中黑道份子到裝修中的台中旗艦店，對施工人員威脅「做生意小心一點」、「準備40、50人慶祝生意興隆」、「派少年仔天天去」，中市五分局調查，尊龍理容KTV的建築承租人廖姓男子，與股東等人有金錢糾紛，他想繼續承租此建築物，卻被陳之漢租走，廖男宣稱沒恐嚇，只是想告訴陳之漢，此建築物仍有民事糾紛，租下後可能會有營運上的麻煩，台中地檢署以罪證不足為由，裁定不起訴處分。

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台中旗艦館的建築物，背景頗複雜，前身是尊龍理容KTV，股東或經營者之間，確實有財務糾紛，中市警局第五分局強調，9月1日該館開放參觀（開幕）時，會加強巡邏與安全維護，維護該館正常營運。

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