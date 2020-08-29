館長插旗台中開旗艦館 主建築當年風波不斷

館長陳之漢在台中開設台中旗艦館，將在9月開幕。（記者張瑞楨攝）

2020-08-29 18:25:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢28日遭人近身槍擊，傳出與9月1日他砸下1.5億插旗台中展店即將開幕有關，位置就在北屯11期商圈，北屯崇德二路和河北東街口的尊龍KTV舊址，建物面積約2200坪，去年他自爆遭人恐嚇，傳出租約每月超過200萬，也與租金糾紛有關，現在傳出槍擊案再傳可能是擋了八大行業利益，不過據了解租約問題早已解決，租約也不如外界傳言之高，就大約90萬，應會如期在9月開幕。

據了解，館長插旗台中開設台中旗艦館，規模比現有場館都得宏大，位在北屯區的崇德二路和河北東街口，占地約千坪的二樓建築為陳姓地主及4名家族人士所有，自20年前重劃後就不曾轉手，後來租給八大業者經營KTV，包括耗資10億的紅寶石大舞廳，號稱東南亞最大舞廳，2000年還發生過槍擊械鬥案，造成3人死亡，其中一人還是當時台中市長張溫鷹丈夫的堂弟，另一名傷者還有當時僅15歲的王俊偉，身重20多刀大難不死，後來被道上稱為「牛皮」，後來更犯下多起重大型案，變成頭號槍擊要犯。

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紅寶石大舞廳械鬥案多年後，原址轉為尊龍理容KTV多年，生意一度興旺，最早是舞廳、曾經營為理K與酒店，後因涉嫌竊電被抓，遭台電追討上千萬元，後來轉型KTV餐飲會館，再空出百坪經營婚宴會館，仍生意不佳，去年關門大吉。

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