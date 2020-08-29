雙寶媽心臟抽搐險送命 出院後親寫卡片致謝消防員

蔡女（中）今帶著親手寫的感謝卡片、花籃前往保西消防分隊，感謝救護員吳東昌（右）、錢榮廷（左），緊急時救了她一命。（記者萬于甄攝）

2020-08-29 14:18:13

〔記者萬于甄／台南報導〕台南歸仁一名42歲蔡姓女子日前在家中突感到胸悶、心臟不適，緊急打119電話送醫，當下狀況一度危急，好在住院治療後，25日順利康復出院，今早她特地帶著親手寫的感謝卡片、花籃，前往保西消防分隊致謝，回憶當時，她說，「很怕2個孩子以後沒人照顧」，感謝救護員救她一命。

蔡姓女子表示，自己因有後天的心臟疾病，平時雖會特別注重健康，但19日開車載小兒子外出時，突然在路邊發病，好在當下有員警發現並幫忙叫救護車送醫治療，當天也出院回家休息，沒想到，隔天又在家中突然發病，且幾乎喘不過氣來，趕緊打119求救。

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保西消防分隊獲報後由隊員吳東昌、錢榮廷前往救援，抵達現場時，救護員發現蔡女有換氣過度、心臟不適等情況，先安撫她的情緒，待呼吸穩定後送往其指定醫院，孰料，蔡女在救護車上心臟病又突然發作，救護員趕緊用12導程心電圖檢查，並改送鄰近的市立醫院搶救。

蔡女住院治療約一個禮拜後，總算順利恢復健康出院，生死關頭走一回，也讓她相當感謝救護員的幫忙。蔡女今帶著2個寶貝兒子及親手寫的感謝卡片、花籃等，前往保西消防分隊致謝，救護員吳東昌、錢榮廷收到卡片後感到相當溫馨，兩人也說，救人是職責所在，民眾健康平安就好。

台南歸仁一名蔡姓媽媽日前因心臟疾病發作，緊急撥打119求救，順利救回一命，出院後，蔡女（中）也親手寫下感謝的話，致贈給救她的保西消防分隊。（記者萬于甄攝）

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