為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雙寶媽心臟抽搐險送命 出院後親寫卡片致謝消防員

    蔡女（中）今帶著親手寫的感謝卡片、花籃前往保西消防分隊，感謝救護員吳東昌（右）、錢榮廷（左），緊急時救了她一命。（記者萬于甄攝）

    蔡女（中）今帶著親手寫的感謝卡片、花籃前往保西消防分隊，感謝救護員吳東昌（右）、錢榮廷（左），緊急時救了她一命。（記者萬于甄攝）

    2020-08-29 14:18:13

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南歸仁一名42歲蔡姓女子日前在家中突感到胸悶、心臟不適，緊急打119電話送醫，當下狀況一度危急，好在住院治療後，25日順利康復出院，今早她特地帶著親手寫的感謝卡片、花籃，前往保西消防分隊致謝，回憶當時，她說，「很怕2個孩子以後沒人照顧」，感謝救護員救她一命。

    蔡姓女子表示，自己因有後天的心臟疾病，平時雖會特別注重健康，但19日開車載小兒子外出時，突然在路邊發病，好在當下有員警發現並幫忙叫救護車送醫治療，當天也出院回家休息，沒想到，隔天又在家中突然發病，且幾乎喘不過氣來，趕緊打119求救。

    保西消防分隊獲報後由隊員吳東昌、錢榮廷前往救援，抵達現場時，救護員發現蔡女有換氣過度、心臟不適等情況，先安撫她的情緒，待呼吸穩定後送往其指定醫院，孰料，蔡女在救護車上心臟病又突然發作，救護員趕緊用12導程心電圖檢查，並改送鄰近的市立醫院搶救。

    蔡女住院治療約一個禮拜後，總算順利恢復健康出院，生死關頭走一回，也讓她相當感謝救護員的幫忙。蔡女今帶著2個寶貝兒子及親手寫的感謝卡片、花籃等，前往保西消防分隊致謝，救護員吳東昌、錢榮廷收到卡片後感到相當溫馨，兩人也說，救人是職責所在，民眾健康平安就好。

    台南歸仁一名蔡姓媽媽日前因心臟疾病發作，緊急撥打119求救，順利救回一命，出院後，蔡女（中）也親手寫下感謝的話，致贈給救她的保西消防分隊。（記者萬于甄攝）

    台南歸仁一名蔡姓媽媽日前因心臟疾病發作，緊急撥打119求救，順利救回一命，出院後，蔡女（中）也親手寫下感謝的話，致贈給救她的保西消防分隊。（記者萬于甄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誤判7旬翁死亡 高雄市2消防員恐被懲處
    2020-08-28 17:54

    誤判7旬翁死亡 高雄市2消防員恐被懲處
    健康網》及早揪出心臟病高風險族群 紐研究：簡單驗血即可
    2020-08-27 15:24

    健康網》及早揪出心臟病高風險族群 紐研究：簡單驗血即可
    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區

    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區
    打火弟兄火裡來水裡去 充當接生婆也稱職
    2020-08-26 10:36

    打火弟兄火裡來水裡去 充當接生婆也稱職
    疫外危險！美消防員紮營合宿滅野火 憂爆武肺群聚感染
    2020-08-23 00:22

    疫外危險！美消防員紮營合宿滅野火 憂爆武肺群聚感染
    振興退休金！存基金選這兩檔績優生

    振興退休金！存基金選這兩檔績優生
    社會今日熱門
    2020-08-28 15:07

    員林豆漿店大火1死2傷 疑換瓦斯不慎釀禍

    2020-08-28 14:34

    憾！昔貧困學長義助同境遇學弟 今命喪豆漿店火海

    2020-08-28 14:41

    前南市議員曾順良涉浮報助理費 100萬交保

    2020-08-28 14:29

    館長遭槍擊住院 新北市警局長允諾全力把案子查清楚

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播