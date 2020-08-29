阻擾罷韓志工募集連署書 女韓粉被判刑

台灣基進黨推動罷韓行動有成，無數志工在街頭辛苦募集連署書。（記者黃佳琳翻攝）

2020-08-29 12:48:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣基進黨推動罷韓行動有成，與民間團體合作喚醒93萬高雄人，將前高雄市長韓國瑜罷免掉，但罷免期間，韓粉數度阻擾罷韓連署行動，還有1名67歲蘇姓女韓粉騎車想要衝撞連署志工，被高雄地院依違反選罷法判刑2月，得易科罰金、褫奪公權1年。

判決指出，今年2月16日晚間7點多，台灣基進黨吳姓、歐姓工作人員及2名志工，在三民區大昌一路與豐年街交岔路口擺攤募集罷韓連署書時，蘇姓女韓粉騎車行經該處，疑不滿心中偉大的領袖韓國瑜被人發動罷免，當場情緒失控。

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蘇女在現場以台語大聲叫駡「你們頭腦有問題」（涉嫌妨害名譽部分，未據告訴）、「你們良心被狗吃」、「殺人要殺到死」（指罷免高雄市長韓國瑜之事）、「臺灣是國民黨起家」等。

吳姓工作人員拿起手機準備錄影蒐證，被蘇女一把掌拍掉後，再搶走吳的手機，然後蘇女發動機車，打算衝撞歐姓工作人員，幸警方及時獲報趕到現場，衝突才沒有進一步擴大。

蘇女被警方依違反選罷法送辦後，高雄地院審理時，蘇女坦承犯行，稱自己一時情緒失控才會做出這些舉動，法官認為，選舉、罷免制度均為民主政治之重要基石，蘇女僅因立場、見解不同，竟妨害罷免連署活動，所為實屬可議，因此判她有罪，可上訴。

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