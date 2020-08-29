館長槍擊案背後有人指使？侯友宜：積極偵辦給被害者交代

侯友宜表示，這麼大的槍擊案絕對要勿枉勿縱、全力以赴查得水落石出。（記者周湘芸攝）

2020-08-29 11:48:31

〔記者周湘芸／新北報導〕網紅「館長」陳之漢昨天凌晨遭人槍擊，外界現傳出23歲兇嫌背後是否有人指使？新北市長侯友宜今受訪表示，館長事件目前由檢警組成專案小組積極偵辦中，當中有很多疑點沒釐清，有待大家加把勁調查，給被害者一個交代，也給關心館長的民眾清楚說明，尤其這麼大的槍擊案絕對要勿枉勿縱、全力以赴查得水落石出。

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