為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    館長槍擊案背後有人指使？侯友宜：積極偵辦給被害者交代

    侯友宜表示，這麼大的槍擊案絕對要勿枉勿縱、全力以赴查得水落石出。（記者周湘芸攝）

    侯友宜表示，這麼大的槍擊案絕對要勿枉勿縱、全力以赴查得水落石出。（記者周湘芸攝）

    2020-08-29 11:48:31

    〔記者周湘芸／新北報導〕網紅「館長」陳之漢昨天凌晨遭人槍擊，外界現傳出23歲兇嫌背後是否有人指使？新北市長侯友宜今受訪表示，館長事件目前由檢警組成專案小組積極偵辦中，當中有很多疑點沒釐清，有待大家加把勁調查，給被害者一個交代，也給關心館長的民眾清楚說明，尤其這麼大的槍擊案絕對要勿枉勿縱、全力以赴查得水落石出。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    埋伏4小時...雙臂刺「成吉思汗」揍槍擊嫌 男自封「終極館粉」
    2020-08-29 10:42

    埋伏4小時...雙臂刺「成吉思汗」揍槍擊嫌 男自封「終極館粉」
    侯友宜：對治安負責 深刻檢討
    2020-08-29 05:30

    侯友宜：對治安負責 深刻檢討
    百貨宅夯！副都心這案買氣激增4成

    百貨宅夯！副都心這案買氣激增4成
    外界質疑館長槍擊案有幕後主使 侯友宜臉書被灌爆
    2020-08-28 20:32

    外界質疑館長槍擊案有幕後主使 侯友宜臉書被灌爆
    館長深夜被開3槍倒地 網灌爆侯友宜臉書轟治安問題
    2020-08-28 10:13

    館長深夜被開3槍倒地 網灌爆侯友宜臉書轟治安問題
    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans

    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans
    社會今日熱門
    2020-08-28 15:07

    員林豆漿店大火1死2傷 疑換瓦斯不慎釀禍

    2020-08-28 14:17

    館長遭槍擊 「格鬥狂人」徐曉冬：館長保重 兄弟保重

    2020-08-28 13:04

    居家檢疫還能運毒 高雄檢調查獲金紙貨櫃挾藏1.6億元K毒

    2020-08-28 12:58

    館長中彈脫險 北院還有這兩案等他

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播