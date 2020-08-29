為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「山老鼠」騎車不戴安全帽被逮 代價高達50萬元

    劉男?採的牛樟菇。（記者黃明堂翻攝）

    劉男?採的牛樟菇。（記者黃明堂翻攝）

    2020-08-29 08:48:31

    ［記者黃明堂／台東報導］一般人騎機車不戴安全帽只要罰500元，但一名「山老鼠」不戴安全帽的代價高達50萬元！深夜騎機車未戴安全帽被警攔檢，被查到置物籃上盜採牛樟菇，市價2萬元，被判刑6月，併重罰30萬元，如易科罰金得付18萬元，總代價50萬。

    台東縣劉姓男子在今年6月4日騎機車到縣延平鄉之紅葉林道5公里處停放後，徒步前往上開紅葉林道10公里處的國有林地之延平事業區第19林班地，以現場隨手撿拾的竹片，挖取牛樟菇2袋合計267公克後離去。

    關山分局鹿野分駐所警員曾冠樺及洪于涵與林務局關山工作站人員6月6日凌晨執行聯合查察勤務，見劉男騎機車未戴安全帽，攔下盤查時言詞閃爍，置物籃牛皮紙袋內物品取出後，員警聞到濃濃牛樟菇味道，經林務局人員確認為牛樟芝無誤，移送法辦，由檢方依違反森林法提起公訴。

    2包牛樟菇屬罕見特級品，其中一片長13公分，寬6公分，宛如芒果乾，總共換算市價約2萬元。

    劉男坦承犯行，因此被台東地方法院量處最輕刑度，但罪責也相當重。依森林法第50條，竊取森林主、副產物，收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上 3百萬元以下罰金。劉男被處最輕刑度，且可易科罰金，但光是刑事代價就達48萬元。

    劉男機車置物籃塑膠袋內藏高價牛樟菇。（記者黃明堂翻攝）

    劉男機車置物籃塑膠袋內藏高價牛樟菇。（記者黃明堂翻攝）

    劉男（中）6月間?採牛樟菇被關山分局警方逮捕。（記者黃明堂翻攝）

    劉男（中）6月間?採牛樟菇被關山分局警方逮捕。（記者黃明堂翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5天4夜深山追蹤足跡 特遣隊員逮山老鼠人贓俱獲
    2020-06-02 12:03

    5天4夜深山追蹤足跡 特遣隊員逮山老鼠人贓俱獲
    原住民盜採牛樟菇辯傳統 法官打臉判刑9月併罰30萬
    2020-03-23 09:42

    原住民盜採牛樟菇辯傳統 法官打臉判刑9月併罰30萬
    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans

    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans
    警破毒瘤集團 父子檔包工程、兄弟檔販毒盜牛樟菇
    2018-08-02 09:54

    警破毒瘤集團 父子檔包工程、兄弟檔販毒盜牛樟菇
    採樟菇男子離奇卡樹洞死亡 將鋸樹取遺體
    2018-02-12 09:55

    採樟菇男子離奇卡樹洞死亡 將鋸樹取遺體
    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」

    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
    採拾牛樟菇 離奇卡死樹洞內
    2018-02-12 06:00

    採拾牛樟菇 離奇卡死樹洞內
    檢警破獲非法牛樟菇集團 近年花東最大宗
    2017-04-26 16:50

    檢警破獲非法牛樟菇集團 近年花東最大宗
    社會今日熱門
    2020-08-28 15:07

    員林豆漿店大火1死2傷 疑換瓦斯不慎釀禍

    2020-08-28 10:13

    館長深夜被開3槍倒地 網灌爆侯友宜臉書轟治安問題

    2020-08-28 10:10

    賤賣幸福人壽計畫區D3黃金土地 服刑中的鄧文聰被起訴

    2020-08-28 11:52

    館長深夜遭埋伏中3槍倒地 疑點重重網友質疑「明顯遭預謀設局」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播