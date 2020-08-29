「山老鼠」騎車不戴安全帽被逮 代價高達50萬元

劉男?採的牛樟菇。（記者黃明堂翻攝）

2020-08-29 08:48:31

［記者黃明堂／台東報導］一般人騎機車不戴安全帽只要罰500元，但一名「山老鼠」不戴安全帽的代價高達50萬元！深夜騎機車未戴安全帽被警攔檢，被查到置物籃上盜採牛樟菇，市價2萬元，被判刑6月，併重罰30萬元，如易科罰金得付18萬元，總代價50萬。

台東縣劉姓男子在今年6月4日騎機車到縣延平鄉之紅葉林道5公里處停放後，徒步前往上開紅葉林道10公里處的國有林地之延平事業區第19林班地，以現場隨手撿拾的竹片，挖取牛樟菇2袋合計267公克後離去。

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關山分局鹿野分駐所警員曾冠樺及洪于涵與林務局關山工作站人員6月6日凌晨執行聯合查察勤務，見劉男騎機車未戴安全帽，攔下盤查時言詞閃爍，置物籃牛皮紙袋內物品取出後，員警聞到濃濃牛樟菇味道，經林務局人員確認為牛樟芝無誤，移送法辦，由檢方依違反森林法提起公訴。

2包牛樟菇屬罕見特級品，其中一片長13公分，寬6公分，宛如芒果乾，總共換算市價約2萬元。

劉男坦承犯行，因此被台東地方法院量處最輕刑度，但罪責也相當重。依森林法第50條，竊取森林主、副產物，收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上 3百萬元以下罰金。劉男被處最輕刑度，且可易科罰金，但光是刑事代價就達48萬元。

劉男機車置物籃塑膠袋內藏高價牛樟菇。（記者黃明堂翻攝）

劉男（中）6月間?採牛樟菇被關山分局警方逮捕。（記者黃明堂翻攝）

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