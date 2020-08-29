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    首頁　>　社會

    囂張毒販連三倍券都收 警方盯上當街「擊落」

    警方同時查扣毒蟲購毒折抵現金的三倍券2份。（記者許國楨翻攝）

    警方同時查扣毒蟲購毒折抵現金的三倍券2份。（記者許國楨翻攝）

    2020-08-29 06:13:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對販毒為業的毒鴛鴦為了逃避查緝居無定所，只要有下游訂貨即開車宅配到家，這陣子除了政府發放的振興三倍券也收外，也會拿毒蟲的健保卡代領三倍券折抵毒品費用，因服務「貼心」，生意相當興隆，卻也因此樹大招風，被警方多個單位盯上，當街遭「擊落」就逮。

    台中市警方日前逮捕多名施用海洛因或安非他命毒品的毒蟲，經向上溯源追查毒品來源時，發現都是向綽號「阿明」藥頭所購得，經深入追查得知「阿明」真實身分是33歲的吳姓男子，他與同齡的王姓女友搭擋，專門在大台中地區販毒，在毒品圈小有名氣。

    警方監控過程中發現，這對毒鴛鴦為了躲避查緝，居無定所，平日幾乎以自小客為家，只要有毒蟲打電話訂貨，即飛車宅配送往，除了這陣子政府發放的三倍券也收外，有時遇到缺錢毒蟲，也會拿著對方的健保卡代為領取三倍券，藉此折抵購毒費用，同時大言不慚宣稱，對於振興地下經濟功不可沒。

    只是囂張沒有落魄的久，兩人也因此樹大招風，被警方多個單位同時盯上，其中一個單位見蒐證齊備決定收網，上週五晚間一路尾隨兩人共乘的運毒自小客，途中見時機成熟包抄查緝，當場查扣摻有海洛因的注射針筒兩支、安毒吸食器、分裝夾鍊袋、電子磅秤，以及販毒所得現金5000元、三倍券2份（面額6000元）等證物。

    警方訊後將兩人依毒品罪嫌送辦，複訊後聲押獲准，這幾天陸續有其他單位借訊，查出起碼有10名以上毒蟲向這對毒鴛鴦販毒，其中也有多人持三倍券折抵現金，將進一步追查上游毒品來源。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣注射針筒、分裝夾鍊袋及現金5000元等證物。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣注射針筒、分裝夾鍊袋及現金5000元等證物。（記者許國楨翻攝）

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