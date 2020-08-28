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    首頁　>　社會

    菸商贊助公益活動挨罰500萬元 大法官宣告「合憲」

    菸商「傑太日煙國際」2011年間贊助「弘道老人福利基金會」的「不老夢想圓夢列車」計畫，被檢舉違反「菸害防制法」規定，台北市衛生局因而開出500萬元罰單，傑太日煙質疑法條違憲，聲請釋憲，大法官28日做出794號解釋，宣告「合憲」。（記者吳政峰攝）

    菸商「傑太日煙國際」2011年間贊助「弘道老人福利基金會」的「不老夢想圓夢列車」計畫，被檢舉違反「菸害防制法」規定，台北市衛生局因而開出500萬元罰單，傑太日煙質疑法條違憲，聲請釋憲，大法官28日做出794號解釋，宣告「合憲」。（記者吳政峰攝）

    2020-08-28 17:12:01

    〔記者吳政峰／台北報導〕菸商「傑太日煙國際」2011年間贊助「弘道老人福利基金會」的「不老夢想圓夢列車」計畫，被民眾檢舉違反「菸害防制法」規定，台北市衛生局因而開出500萬元罰單，傑太日煙質疑法條違憲，聲請釋憲，大法官28日做出794號解釋，宣告「合憲」。

    大法官指出，煙害防制法的目的在於避免菸品業者假借贊助之名，達廣告之實，明定直接或間接對不特定消費者推銷或促進菸品使用，均屬菸品廣告，應受規範，與法律明確性原則無違。

    大法官表示，國家為保障消費者獲得真實而完整的資訊，避免商品廣告或標示內容造成誤導民眾，可透過立法採取與公共利益有關的措施，以限制商品廣告，不違背憲法保障的言論自由與商業言論自由。

    大法官強調，菸害防制法的立法精神是為了維護國民健康，不僅是正當公共利益，亦為重要目的，縱使菸的廣告規範比酒或檳榔嚴格，但主要是追求國民健康，不違反平等原則。

    綜上，大法官認定菸害防制法的目的與手段均有實質公益關聯，為保護國民健康，立法規範內容均屬合憲。

    傑太日煙之前打行政訴訟抗罰，2016年遭最高行政法院駁回，合議庭指出，菸商用捐助公益活動的方式打廣告，不論直接或間接，都是為了要提升企業形象，增加民眾好感、產品認同感與購買意願，達成菸品宣傳及提升吸菸形象。

    菸害防制法第9條規定，菸商促銷菸品或為菸品廣告，不得「以茶會、餐會、說明會、品嚐會、演唱會、演講會、體育或公益等活動，或其他類似方式為宣傳」，故傑太日煙捐助公益活動的目的，如果是形象廣告或是促銷菸品，以顯名方式爭取消費者認同，司法實務認屬違法。

    傑太日煙贊助該計畫，於活動中使用公司名稱，接受媒體訪問時，又未提醒媒體菸害防制法的相關規定，以至於活動報導內顯示出傑太日煙的公司名，民眾向國民健康署檢舉，國健署轉北市衛生局裁罰，最後罰款地板額度500萬元確定。

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