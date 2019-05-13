台灣拒菸聯盟：支持政院禁止開放新興菸品

2019-05-13 14:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為支持政府全面禁止新興菸品，由140個民間團體籌組的「台灣拒菸聯盟」今日赴行政院遞交陳情書，呼籲政府應堅守禁止開放新興菸品立場，絕不能屈服於菸商施壓，不能讓菸商用國人健康賺取龐大利益。

台灣拒菸聯盟在陳情信中提及，全世界最大菸草公司歷經多年申請，美國政府在今年4月中於抵擋不住，有條件核准加熱式菸品「iQ**」在美國上市。

近期民間團體已收到民眾通報，菸商已開始遊說民代，要運用政治與貿易途徑，加大對台灣政府施壓，要求開放加熱式菸品。非常佩服在蘇貞昌院長支持下，衛福部面對菸草公司和菸商團體的壓力，仍然堅定守護國人健康。

「新興菸品一樣是在吸食尼古丁！」董事基金會執行長姚思遠表示，今天是來表達對政院捍衛國人健康的支持，現在菸商正利用機會，要讓台灣開放新興菸品，在美國已有350萬中學學生染上菸癮，台灣現已有效降低吸菸人口，一旦開放將有大批年輕人染上菸癮。

姚思遠提及，菸商推新興菸品就是看準年輕人，從年輕開始抽更能成癮，行政院這次一定要挺住，不能讓菸商用國人健康來賺取利益。

青少年醫學暨保健學會理事長詹其峰指出，國人十大死因一半與吸菸有關，現在國外有各式各樣新興菸品，連USB功能的都有，就是在吸引年輕人抽菸。

詹其峰表示，根據日本調查研究顯示，15歲至19歲青少年使用加熱菸「iQ**」比例已經暴增3倍，顯示加熱菸對青少年及非吸菸者有強烈吸引力，貿然開放會讓菸癮危害一代傳一代。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，短短幾年，電子菸及加熱式菸品已經分別被驗出超過40種及58種有害物質，電子菸還會引起肺部發炎、過敏和哮喘症狀。

消基會董事游開雄也呼籲，台灣的法律並沒有賦予政府開放有害物質的權力，目前澳洲、泰國、新加坡、巴西等國家都禁止新興菸品，國家以民眾健康為最高原則，台灣沒有理由自甘墮落去開放新興菸品殘害國人健康。

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