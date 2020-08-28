豆漿店閃燃畫面曝光 男員工被火吞噬長達3分鐘成焦屍

員林莒光路永和豆漿店發生火災，店內監視器拍到燃火瞬間，2名女員工全身著火急忙逃出。（記者陳冠備翻攝）

2020-08-28 17:28:14

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣員林市莒光路永和豆漿今（28日）晨4點發生火警，造成1死2傷，意外發生過程也被店內監視器拍下，發現起火前，巫男在換豆漿鍋瓦斯管線時，一旁煎鍋爐火卻發生閃燃，大火衝向員工3人，2名女員工趕緊逃出，但巫男疑似被被大火附著，倒落在角落一動也不動，整整被大火吞噬超過3分鐘消防隊才趕來滅火，救出時已經成為一具焦屍。

監視器畫面發現，起火前巫男正在換豆漿鍋瓦斯管線，換了1分多鐘仍未搞定，2名女員工也疑似聞到瓦斯味，在旁緊張觀看，突然一名女員工彎腰靠近一旁煎鍋爐火，結果起身沒多久就發生閃燃，大火衝向3人，2名女員工嚇得趕緊逃出，但巫男卻在角落不見逃出，有女員工見狀不對，想上前援助，卻發現他已全身著火，難以救援，只好跑出門外求援，3分鐘後消防隊員才趕來救火，巫男已全身燒焦，無生命跡象。

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由於這場火警意外眾人指向是巫男換瓦斯不慎引起，但畫面顯示火源從女員工煎鍋方向開始燃燒，對此彰化消防局第二大隊大隊長徐溫聰表示，當時豆漿店正在營業，鍋爐保持開火狀態，女員工靠近爐火到底是要開還是關，尚需等女員工傷勢好轉後製作筆錄，才能進一步釐清。

徐溫聰說，這場意外不太像閃燃，因為瓦斯屬於液化石油氣，比空氣重，研判瓦斯靠近爐火後造成瞬間燃燒，比較意外的是，2名女員工著火後都能趕緊逃出，唯有男員工一動也不動，質疑發生大火瞬間，巫男頭部有撞擊物品而導致昏迷，進而被大火吞噬，但確切死因仍待調查。

李姓瓦斯業者表示，跟豆漿店配合10多年，該店從來沒有發生過瓦斯起火意外，意外現場外觀也無法判定當初瓦斯管線是否關緊，建議更換瓦斯時，周邊爐火開關一定要全關，更換比較安全。

豆漿店失火點被燒得面目全非。（記者陳冠備攝）

火調人員跟瓦斯業者研究瓦斯是否有關緊。（記者陳冠備攝）

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