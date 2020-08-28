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    首頁　>　社會

    館長疑遭性騷犯開槍 立委：可能是設計好找理由給他難看

    館長陳之漢今（28日）凌晨在新北市林口遭歹徒連開3槍，消防救護員為他救治期間，不斷哀嚎。（圖擷取自館長臉書）

    館長陳之漢今（28日）凌晨在新北市林口遭歹徒連開3槍，消防救護員為他救治期間，不斷哀嚎。（圖擷取自館長臉書）

    2020-08-28 19:00:44

    〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢今（28日）凌晨於其經營的健身房林口旗艦館外遭連開三槍，警方初判，歹徒是涉嫌性騷擾館長的劉嫌，因私怨從館粉變槍擊嫌犯，全案仍待偵訊劉嫌釐清。對此，立院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，性騷擾事件，「可能是設計好，找理由給館長難看！」

    鄭運鵬上午在臉書表示，「起床看到館長被開槍的新聞，祝福他早日康復，猛男一定挺得過去。」並針對治安問題提出5點看法：這是突發的個別事件，而且非常個人化，不能以此評判哪個縣市治安不好；台灣本來就是治安很好的國家（只是交通秩序散漫），從國際觀光客對台灣的評價就可以了解。

    鄭運鵬說，希望每次發生這種個別治安事件，民代名嘴政黨不要妄自菲薄，開始抨擊治安敗壞，要求什麼亂世用重典，真的來亂的就是這種論調；從這事件也可看出，台灣不是誰當市長、縣長，當過警政署長的新北市長，也不可能完全不發生治安事件；優秀的警政首長，是在降低組織犯罪的發生機會。

    鄭運鵬接受《三立新聞網》訪問時表示，他認為應該要就事論事，警檢要去查槍枝來源，至於有網友說嫌犯去摸館長一事，「可能是設計好，找理由給館長難看」，此舉可能是要讓法院判決有前因可循，最後會判得比較輕，但「後面組織犯罪去偵破更重要」。

    陳之漢全身3處槍傷，右手臂1發槍擊穿透傷（子彈穿透手臂後，再擊中右大腿）、右大腿1槍（粉粹性骨折，彈頭卡在腿內）、右小腿1槍（彈頭穿著卡在右腳踝）；由於兩發子彈卡在右大腿、右腳踝，院方緊急開刀取出卡彈，歷經9小時開刀手術，目前已住院療養，無生命危險。

    警方押解對館長開槍的23歲劉嫌（中）。（記者吳仁捷攝）

    警方押解對館長開槍的23歲劉嫌（中）。（記者吳仁捷攝）

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