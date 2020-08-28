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    首頁　>　社會

    狼舅公性侵6歲女童23次 判刑8年10月

    一名狼舅公從2016年起，對年僅6、7歲的女童伸出狼爪性侵，總計22次；2018年間又強行撫摸女童下體，女童母親目睹過程，後來決定報警處理，新北地院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻罪，判處狼舅公8年10月。（示意圖）

    一名狼舅公從2016年起，對年僅6、7歲的女童伸出狼爪性侵，總計22次；2018年間又強行撫摸女童下體，女童母親目睹過程，後來決定報警處理，新北地院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻罪，判處狼舅公8年10月。（示意圖）

    2020-08-28 15:27:43

    〔記者王定傳／新北報導〕一名狼舅公從2016年起，對年僅6、7歲的女童伸出狼爪性侵，總計22次；2018年間，又強行撫摸女童下體，女童母親目睹過程，後來決定報警處理，新北地院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻罪，判處狼舅公8年10月，可上訴。

    檢警調查，2016年至2018年6月間，這名狼舅公會趁週末，把女童帶回家過夜，並幫她洗澡，再命令她不准穿衣服躺在床上，若女童不聽，就動手捏她身體，之後又拿出手機，與女童一起看卡通，趁機伸出狼爪性侵。

    2018年6月底，女童母親載著狼舅公及女童、女童妹妹外出，狼舅公竟趁女童母親下車之際，強行撫摸女童下體；女童母親目睹過程，事後詢問女童，才得知她遭舅公長期性侵，決定報警處理。

    法院審理時，狼舅公否認犯行，但合議庭認為，女童前後證述大致相符，並無明顯矛盾瑕疵，且她年紀尚幼，若非親身經歷，難以具體陳述這些細節，加上女童及其父母與舅公並無仇怨，沒有誣陷動機，認為女童指證可採。

    除女童指證外，本案還有其他補強證據，例如，女童母親指證，案發前，她曾發現，女兒從舅公家回來後，下體會發臭、內褲上有污漬，還會玩弄自己下體，身體亦有瘀青，案發當天，她目睹女兒遭撫摸下體，經追問，女兒才說出遭性侵；合議庭認為這可作為補強證據，證明女童證述與實情相符。

    合議庭斥責這名舅公無視倫常，僅為滿足個人性慾，利用照顧女童機會犯案，對女童人格身心發展影響甚鉅，應嚴予非難，犯後否認犯行，迄今未和解及彌補被害者，判刑8年10月，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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