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    首頁　>　社會

    馬公今接連車禍 皆疑似車速過快肇禍

    馬公市中正路前機車腳踏車倒了一排，好像打保齡球一樣。（記者劉禹慶攝）

    馬公市中正路前機車腳踏車倒了一排，好像打保齡球一樣。（記者劉禹慶攝）

    2020-08-28 13:57:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市區道路今日一連發生2起車禍，先是上午10時許，發生黑色自小客車由民生路右轉中正路，連續撞擊路旁停放機車及腳踏車，所幸無人受傷。另一起則在中午12時30分，在忠烈祠前發生轎車撞機車車禍，疑似都是車速過快肇禍。

    警方調查指出，今日上午10時許，一輛黑色自小客車，車上2男1女，自市區民生路右轉中正路，往澎湖縣政府方向行駛，突然撞上停放在人行道停車格旁機車與腳踏車，畫面好像打保齡球一樣，所到之處機車與腳踏車紛紛倒地，還差點衝撞到澎湖後備指揮部大門。

    駕駛向到場處理的員警表示，是因閃車才會偏離方向，衝撞到人行道上機車與腳踏車，計有4輛機車、1輛腳踏車受到波及，所幸無人受傷，駕駛經酒測值為0，所幸無人受傷，詳細肇事原因刻由警方調查中，由於事發地點就在澎湖後備指揮部旁人行道，指揮部還派員協助清理環境與車禍殘骸，盡速恢復交通順暢，展現出軍愛民的精神。

    另外一起車禍則發生在今天中午12時30分，忠烈祠前發生轎車撞機車的車禍。一輛黑色轎車從福朋喜來登飯店前道路左轉，疑似支道未禮讓幹道，撞上綠燈直行的騎機車婦人，不慎撞上婦人倒地，導致婦人擦傷，救護車送到衛生福利部澎湖醫院檢查治療，警方派員前往調查，釐清責任歸屬。

    涉嫌肇禍的黑色自小客車，僅右側有點損傷。（記者劉禹慶攝）

    涉嫌肇禍的黑色自小客車，僅右側有點損傷。（記者劉禹慶攝）

    馬公忠烈祠發生轎車撞機車車禍，轎車駕駛守候倒地女騎士等救護車。（陳永富提供）

    馬公忠烈祠發生轎車撞機車車禍，轎車駕駛守候倒地女騎士等救護車。（陳永富提供）

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