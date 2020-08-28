屏檢破獲走私毒品市價達百億 毒梟如電影「門徒」游走金三角

海巡署將運毒的漁船押回東港碼頭。（記者葉永騫攝）

2020-08-28 13:57:14

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署破獲歷來最大宗毒品案，起出一噸餘的海洛因、安非他命毒品，市價高達百億元，一舉將首腦黃大彰等4層分工共8人全數逮捕到案，檢察官鍾佩宇說，黃大彰就如同電影「門徒」一樣，能夠搭乘軍用小飛機直接游走金三角與對方交易，將整個集團全數抜除相當不易。

屏東地檢署指揮刑事局偵八隊、高雄市刑大偵六隊、海巡署屏東查緝隊，長達8個月進行追查，今年4月12日在菲律賓外海查扣琉球籍漁船滿聖財86號，將漁船押到東港安檢所進行長達15小時的搜索，起出海洛因1020塊、重量395公斤；安非他命600包、645公斤，總計毒品超過1噸重，市價高達百億元，可供1億人吸毒，為國內查獲最大毒品案。

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檢察官鍾佩宇表示，首腦黃大彰為人低調，為台灣毒品貨源的最高層，經常往來東南亞採購毒品，還能夠搭乘軍用小飛機直接到金三角與毒梟交易，就如同電影「門徒」一般，風光了10多年，這次運毒第1層由滿聖財86號船長黃勝雄兄弟從海上運送，再由第2層的陳文張夫妻負責仲介，接著再由第3層的陳先境連絡，第4層才是整個策劃的黃大彰，在查緝時還曾發生一度找不到暗藏在船中暗倉的毒品，動用了潛水人員及緝毒犬才將毒品挖出，並且一舉將全部嫌犯查緝到案相當不容易。

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檢警從船上起出大量毒品。（記者葉永騫攝）

查獲的毒品。（屏東地檢署提供）

毒品就放置在漁船的暗倉內。（屏東地檢署提供）

檢警破獲全國最大毒品案，有功人員合照。（記者葉永騫攝）

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