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    館長遭槍擊還被酸 黃捷：不樂見性騷被害者遭二次傷害

    館長遭槍擊還被酸，黃捷呼籲別讓性騷被害人受到二度傷害。（記者王榮祥攝）

    館長遭槍擊還被酸，黃捷呼籲別讓性騷被害人受到二度傷害。（記者王榮祥攝）

    2020-08-28 13:01:10

    〔記者王榮祥／高雄報導〕今日凌晨2點館長陳之漢遭受槍擊，歹徒動機疑似是日前的性騷擾事件，事後卻有網友留言「沒爆頭已不錯」，長期關注性平的高市議員黃捷強烈譴責暴力犯罪行為，同時也指出不樂見酸言酸語、間接造成被害者的二次傷害。

    黃捷指出，館長遭受槍擊，歹徒動機疑似是日前的性騷擾事件，又控健身房員工服務差，甚至差點對員工動粗等消費糾紛，後被網友肉搜引發不滿，今才動手犯案。

    她認為，性騷擾的受害者，無論任何性別，就算是彪悍如館長，遇到當下仍然會不知所措，或者擔憂受到報復而遲疑，甚至也可能過了一段時間，才會驚覺自己受害，無法立即做出反應。

    更何況若性騷擾發生在婦女或性少數族群上，社會輿論甚至會反過來檢討被害者「自己要穿成這樣」、「被性騷擾就是自己有問題」、「貴圈真亂」，甚至還有網路留言檢討館長「講話那麼秋」、「沒爆頭已經不錯了」等言論。

    黃捷說，她要強烈譴責狹怨報復的暴力犯罪行為，更希望加害者面對使用暴力的前因，找出自己問題癥結，為自己行為負責；同時她也不樂見酸言酸語，間接造成被害者的二次傷害，造成任何相關案件的被害人面臨傷害時，還得承受多方輿論壓力，而「被」選擇沉默不敢發聲。

    黃捷也呼籲警方能早日釐清案情，讓案件落幕，並祝福館長早日康復、願平安。

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