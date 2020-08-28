劉嫌槍擊館長 鄰居訝異：不像混的

劉姓嫌犯跟家人住在北市內湖區舊公寓大樓（記者邱俊福攝）

2020-08-28 12:15:35

〔記者邱俊福／台北報導〕館長陳之漢遭槍擊，劉姓嫌犯在鄰居眼中，靜靜、乖乖的，對於會犯下槍擊案感到驚訝。

據悉，劉姓嫌犯跟家人住在北市內湖區舊公寓，平時跟鄰居互動不錯。

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談到劉嫌，1名鄰居説，劉個子小小、壯壯，雖身上有刺青，但不像混的，有時會看到他跟2、3個朋友深夜在樓下聊天，不像狠角色。

鄰居說，看不出來他會犯下重大槍擊案，會不會有人教唆或是聳恿。

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