七月嚇人！獨老現屍班消防員判死 警鑑識卻活了

蔡姓老翁（中）被救護員判定明顯死亡，警方鑑識人員發現尚有氣息，救護員才將他送醫。（記者洪定宏翻攝）

2020-08-28 12:01:45

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市大寮區70歲蔡姓獨居老翁已3天沒出門，鄰居通報警、消破門而入，因室內昏暗，老翁倒地全身赤裸，疑似飄散屍臭味及出現屍斑、身體冰冷，也探查不到呼吸、脈搏、心跳，李姓救護員判定老翁明顯死亡，依規定不送醫，交由警方調查。

不料，林園警分局偵查隊鑑識人員到場，拍照勘驗過程，以LED燈輔助照明，並翻動老翁查看，赫見他的身體竟然冒汗，仔細觀察，尚有微弱脈搏及氣息，趕緊通知救護員返回，將老翁送醫急救，確認是中風倒地，目前住院療養。

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高市消防局強調，這起誤判事件，無法證明是首例，但確實為十分罕見的特殊案例，將加強宣導，要求救護員落實勘驗，考慮增加手提式照明設備，以及第2人雙重確認。

7月28日上午約10點，高雄市警分局大寮分駐所及消防局大寮分隊獲報，指住在大寮區保生街的蔡姓老翁，已3天沒有出門，擔心發生意外，到場破門而入，發現老翁全身赤裸，倒在地板。

負責勘驗的李姓救護員，在室內昏暗的環境中，探查不到老翁的呼吸、脈搏、心跳，加上疑似飄散屍臭味，身體冰冷，且疑似出現屍斑，判定老翁明顯死亡，依規定不送醫，交由警方調查。

林園警分局偵查隊鑑識人員獲報到場，拍照勘驗過程，以LED燈輔助照明，並翻動老翁查看有無傷勢，赫見他的身體竟然冒汗，仔細觀察，尚有微弱脈搏及氣息，趕緊通知救護員返回，將老翁送醫急救，確認是中風倒地，目前住院療養。

警方指出，蔡姓老翁未婚，雖有弟妹，但平時幾乎不往來，案發後，已通知他的親屬到院照顧。

消防局表示，這起案件是日前接獲民眾投訴後調查，李姓救護員資歷近20年，他深感自責，但仍將予以處分。

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