自稱「台灣巴菲特」吸金41億 一審判17年、罰9億

高雄地院今依違反銀行法等罪判周瑞慶（中）17年徒刑、罰9億，其不法所得41億元應先發還給被害人。（資料照）

2020-08-28 10:46:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，被控吸金逾45億後落跑2年，最後在台南女友豪宅落網，高雄地院今依違反銀行法等罪判他徒刑17年、罰9億，其不法所得41億元應先發還給被害人。

判決指出，周瑞慶等人藉由召開說明會授課、參加旅遊等過程，向參加者誆稱億圓富擁有眾多子公司、未來將上市上櫃，營造集團規模龐大、前景看好等假象，以「股票質押」、「聘用投資人為顧問，給付顧問費」、「借款保證獲利18%到24%」等名義，向民眾吸金。

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檢調2016年大動作蒐索後，周瑞慶藉故落跑，直到2年後的中秋節「變裝」跑到女友台南的「耘非凡」豪宅烤肉被逮；該案的30多名集團幹部後來也陸續被判刑2年至10年10月不等，周慶富被把案移轉管轄到高雄後，歷經半年多的審理，數十位被害者出庭時一度塞爆法庭。

由於被害者多為退休的老年人，在法庭上哭喊著自己的棺材本被騙光，要周趕快把錢還他們，還有被害者向親友借了200多萬元，本以為可以拿到每月4萬元的投資利息，沒想到錢就這樣不見了。

高雄地院今宣判時，留著一頭長髮綁馬尾的周瑞慶從看守所到庭聽判，得知自己被重判後沒有太多表情，反而是自救會成員到場後，認為他被判17年太輕，且懷疑周還有財產沒有被檢調查扣，犯罪所得絕對超過41億，揚言要上訴到底，替自己討回養老金。

億圓富投資詐騙自救會認為法官判太輕，揚言上訴到底。（記者黃佳琳攝）

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