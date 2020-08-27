誣指前男友染性病還寄信到公司 女成恐怖情人判賠5萬元

張男遭前女友控訴感染性病，他被迫自清到醫事檢驗所做性病檢驗。醫事檢驗所示意圖。（記者王俊忠攝）

2020-08-27 23:39:48

〔記者王俊忠／台南報導〕張姓男子與黃姓女子交往不到1個月協議分手，張男控訴前女友為求復合、傳line訊息恐嚇他，還寄信到他公司誣指他隱瞞性病、同時與多名女子交往、無套性交，害她就醫治療感染病症。張男否認女方控訴，主動到醫檢所檢驗並無愛滋病或梅毒。台南地院法官認為張男有無性病是個人隱私，與公共利益無關，黃女向他人散布、已侵害男方名譽權，判黃女須賠償5萬元。

張男表示，他與黃女從2019年11月17日交往，之後黃女精神狀況不穩定、雙方觀念不合，在12月11日協議分手，不料女方為求復合不成，傳line訊息給他誣指「你帶病只想用錢解決、等著坐牢，我知道你老家在那裡，過年前公司會知道你的人品與事實」等字句恐嚇。

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張男說，黃女更常打電話騷擾他，有時連續撥打，他不堪其擾，在2020年1月底封鎖黃女的line帳號與電話；黃女曾以社群軟體IG向他友人指控「張男是渣男、疑似菜花，與多名女性發生性行為」，毀損其名譽。2020年1月間，黃女還寄網路信件到他公司，內容指他隱瞞性病，同時與多位女子交往，交往過程無套性交。他被黃女害得無法正常工作、身心俱疲，為求自清到醫檢所檢驗未感染愛滋病與梅毒，為此向前女友求償20萬元慰撫金。

黃女坦認有傳line訊息、撥打電話給張男，但沒有一直打電話騷擾男方，也有寄信到張男的公司，會傳訊息、打電話給前男友是要對方出面解決對她的傷害，並非要求復合。她一直在婦產科治療感染疾病，張男從沒將檢驗結果給她看，又不肯出面解決，才會寫信到前男友的公司告知「她所受的傷害」。

台南地院法官審指，張男提出醫檢所檢驗報告說未罹患愛滋病與梅毒，張是否有黃女所稱罹患性病情事，已非無疑，事實上這是個人隱私，涉私德與公共利益無關，黃女無權任意揭露前男友的個人隱私，她傳恫嚇訊息給張男及寄信到張男的公司，不法侵害張男意思自由及名譽權，考量雙方經濟、社會地位等條件，判黃女應賠償5萬元給張男，還可上訴。

張男遭前女友控訴感染性病，他被迫自清到醫事檢驗所做性病檢驗。醫檢所檢驗表示意圖。（記者王俊忠翻攝）

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