母帶兒女強索20萬兄弟費 憂偏差行為緊急安置

徐女被逮後，不復恐嚇取財時囂張。（民眾提供）

2020-08-27 20:11:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕台南市徐姓女子只因曾PO文替新北市呂姓女子贊聲，竟獅子大開口強索20萬兄弟處理費，呂女不從，徐女就嗆聲總部兄弟會上門討錢，呂女嚇得報警，警方將計就計，趁雙方交易時，一舉成擒，單親的徐女被逮上銬時，跟她北上討錢的未成年兒女目睹都嚇哭，路人見狀，不禁大嘆徐女做了最壞示範，警方今將徐女移送新北地檢署時，憂心她一雙兒女沒人照顧或學壞，已緊急聯繫社工安置。

被害人、45歲呂女指控，她14歲愛女就讀新北市一間女中，女兒因遭霸凌，喝下同學摻入顏料、粉筆灰的開水後，造成她食道灼傷、中耳炎，當時她上網希望替愛女討公道，當時徐女化名「李*賀」大力贊聲，呂女以為是熱心網友，但徐女卻向她索取20萬兄弟費，揚言不給就對呂女及其女兒不利；但呂女認為，她根本沒叫兄弟，哪來的兄弟處理費。

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單親的徐女26日帶著12歲兒子、14歲女兒從台南開車到新北林口，約在信義路上交錢，呂女擔心對方是黑道，硬著頭皮赴約，第一次談判時辯稱沒帶那麼多錢，徐女則嗆「這是卡到錢要處理4個小弟的問題」，呂女再跟對方約晚上10點交款。

呂女脫身後，連忙報警，警方將計就計，要呂女約徐嫌到中山路全家超商付錢，當場人贓俱獲，在徐嫌一對兒女面前將她上銬；徐女被逮後，還假好心聯繫呂女，指稱「妳不付這條錢，會出大事」，但她的一雙兒女跟著媽媽被帶到偵查隊，都嚇得說不出話，徐嫌還安慰他們沒事，一會就可以走了。

警方訊問徐女她指稱的總部是哪個黑幫，徐女仍大言不慚，道出就是台南最兇的，卻仍說不出幫派名稱、地址，今天下午將她依恐嚇取財罪嫌送辦；而她的一對兒女得知媽媽吃上官司，一臉茫然、無助，警方擔心這對少年姊弟沒人照顧、誤入歧途，連繫社工緊急安置，後續將視徐女交保或釋回，再評估是否繼續讓徐女照顧子女。

新北市民呂姓女子愛女在某女中遭霸凌，她喝下摻入顏料、粉筆灰的水（見圖）後生病，呂女上網替愛女討公道，徐嫌大力贊聲，未料事後竟強索20萬兄弟處理費。（民眾提供。）

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