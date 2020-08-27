違規右轉害騎士大字型趴地 網友罵吊銷駕照重考

機車騎士被突然轉彎的汽車撞倒後，騎士趴倒在地。（取自網路）

2020-08-27 20:01:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕超瞎！彰化市金馬路二段和茄苳路一段交叉口，本月25日下午發生一起汽車與機車碰撞事故，騎士連人帶車呈「大」字趴倒在地，車禍畫面被民眾PO上網，影像中，原本行駛內側車道的汽車，突然從內車道直接右轉想轉進巷弄，但就在突然轉彎瞬間撞上同向直行的機車，車禍影像曝光引發網友撻伐，狂批又是「無腦」的馬路3寶，自己不要命別人還想活喔！

這則車禍影像被民眾轉PO到臉書粉絲專頁「彰化踢爆網」，影像引發熱議，有網友揶揄說，莫非駕照是用雞腿換來的？把馬路當成自家的路行駛，更有網友直呼「嚇誰啊？」 、「夭壽喔！」還有網友痛罵智障、死3寶、無腦，不少網友認為出現危險駕駛行為應該直接吊銷駕照重考、看到這種開車人，火都上來了。

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對此，彰化縣警察局交通隊2組組長汪振豪表示，依照道路交通管理處罰條例第48條規定，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，在多車道右轉彎，未先駛入外側車道就直接轉彎，違規行為將可依法處罰600元到1800元罰鍰，另外，在轉彎或變換車道前，未依規定使用方向燈，可依道路交通管理處罰條例第42條規定，開處1200元到3600元罰鍰，警方提醒駕駛人確實遵守交通規則，尊重路權、安全駕駛才是平安回家的路。

汽車直接從內側車道轉彎。（取自網路）

汽車原本行駛內車道未先變換到外側車道，轉彎瞬間撞上同向直行的機車。（取自網路）

汽車撞上同向機車，機車連人帶車倒地。（取自網路）

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