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    首頁　>　社會

    清潔隊員農曆七月初一撿到50萬 原來是往生者私房錢

    宜蘭縣三星鄉清潔隊員陳文煥（右）拾金不昧，鄉長李志鏞（左）比讚。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣三星鄉清潔隊員陳文煥（右）拾金不昧，鄉長李志鏞（左）比讚。（記者江志雄攝）

    2020-08-27 18:02:13

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉清潔隊員陳文煥處理回收舊家具時，拾獲50萬元財物，撿到相當於他一年薪水，未占為己有，傳為美談，事後得知這是已逝世13年的楊姓婦人私房錢，家人也不知情，發現時間恰巧農曆七月初一，過程有些離奇。

    本月19日下午，陳文煥在三星鄉掩埋場處理回收舊家具分類，操作抓斗車吊起床組，突然間掉出2個鐵盒，打開一看，裡面有好幾疊鈔票、金飾、郵政儲金存單、銀行金融卡，通報主管後送交警方辦理失物招領。

    鐵盒內財物，包括17萬元現金、5條金手鍊、1個玉手鐲、2條金項鍊、4只戒指，總價約50萬元，警方查出楊姓失主已在2007年身故，女兒高小姐接獲通知後隔天領回，不忘包個大紅包，今天透過三星派出所所長簡銘毅轉送給陳文煥致謝。

    據了解，楊姓婦人往生後，家人不知她在床組內放置財物，幾個月前整理住處，清出舊家具運到三星鄉掩埋場，如果不是陳文煥及時發現，疑為楊婦生前所存的私房錢，恐怕跟著舊家具一併銷毀。

    楊姓婦人身故後13年，生前藏放財物才曝光，發現時間又適逢農曆七月第一天，外界對此穿鑿附會，三星鄉長李志鏞說，財物由老實的陳文煥拾獲，報請警方交給失主女兒，這一切似乎是最好的安排。

    41歲的陳文煥在三星鄉清潔任職17年，發現財物當下，現場只有他一人，四周又無監視器，仍不動貪念，他認為，「別人遺失的錢，我不能拿」，迅速誠實回報，李志鏞對此拾金不昧之舉，豎起拇指比讚，稱他是三星鄉清潔隊的楷模。

    拾獲地點。（記者江志雄攝）

    拾獲地點。（記者江志雄攝）

    財物裝在鐵盒內。（記者江志雄翻攝）

    財物裝在鐵盒內。（記者江志雄翻攝）

    鐵盒內的金飾價值不菲。（記者江志雄翻攝）

    鐵盒內的金飾價值不菲。（記者江志雄翻攝）

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