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    4越籍逃逸移工當山老鼠 併科罰金達5527餘萬元

    越籍逃逸外勞組成山老鼠集團，被逮4人併科罰金總計5527萬餘元。示意圖與本新聞無關。（資料照）

    越籍逃逸外勞組成山老鼠集團，被逮4人併科罰金總計5527萬餘元。示意圖與本新聞無關。（資料照）

    2020-08-27 17:20:43

    ［記者陳鳳麗／南投報導］越籍逃逸移工自組山老鼠集團，由綽號「阿寶」負責將珍貴木頭鋸成塊，再由另4人爬山進入揹出已肢解的28塊木塊，叫計程車搭載到「阿寶」指示的民宅等候買主，4名揹工被警方循線逮獲，南投地院將這4名越籍揹工，各依違反森林法罪名，判處1年7月到1年3月不等有期徒刑，4人各併科罰金1381萬8240元，合計4人的罰金高達5527萬2960元。

    譯名阮文利、阮春工、阮春俊和泰友增都是越籍逃逸移工，他們接受綽號同為越籍逃逸移工「阿寶」的指示，搭乘計程車到濁水溪事業區第22林班地附近集合，再徒步沿奧萬大南溪溪床，行經濁水溪事業區第18、17林班地，再抵達濁水溪事業區第15、16林班地及丹大事業區第7林班地，將「阿寶」竊取裁切成28塊的紅檜樹，兩人一組揹下山，4人共走了3、4天，再叫計程車載也們到「阿寶」住處，由其找買主銷贓。

    4名負責揹木頭下山的山老鼠集團成員，今年4月被警方掌握行蹤逮捕，並起出28塊的紅檜樹瘤或角材，這4人被起訴移審南投地院後，其中阮春俊後來翻供，指他在羈押庭承認的是欺騙法官，他並未參與該行動，南投地院法官認為他藐視我國司法，犯後態度不佳，全無悔意，因此判刑1年7個月，其餘3人判刑1年3個月。

    南投地院法官經林管處等單位評定的木頭價格，合計115萬1520元，依法可併科贓款10倍以上20倍以下罰金，決定每人併科1381萬8240元，4人的罰金合計高達5527萬2960元。罰金如易服勞役，以罰金總額與1年之日數比例折算，也就是沒錢罰最多坐牢1年。

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