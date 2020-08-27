罹癌又發現丈夫出軌 她怒告小三獲賠40萬元

鄭姓女子與已婚的周姓男子偷情；周男妻子發現後向鄭女提訴求償100萬元，新北地院判定周、鄭2人確實有不正常交往及通姦行為，判決鄭女賠償40萬元。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2020-08-27 16:04:25

〔記者王定傳／新北報導〕罹患癌症的吳姓女子，得不到周姓丈夫的關懷與支持，心寒不已，去年10月初，又發現丈夫與鄭姓女子偷情，她為此向小三鄭女提訴求償100萬元，新北地院法官判定，周男與鄭女確實有不正常交往並發生性行為，已侵害吳女配偶權，判決鄭女賠償40萬元，可上訴。

吳女提訴指出，她與丈夫婚後育有1子，但丈夫多年在外欠債，害她精神壓力甚大而罹患癌症，常處於虛弱、食慾不振等狀態；怎料，丈夫卻常藉故徹夜未歸，甚至吝於給予她精神上的溫暖及支持，令她摸不著頭緒且感到心寒，直到去年10月初經友人告知，她才發現丈夫與鄭女過從甚密。

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吳女指出，經對質後，丈夫除交出2人的親密LINE對話記錄，並坦言有跟鄭女發生性行為，且鄭女事後有告知她因此懷孕，丈夫則因害怕東窗事發，希望鄭女拿掉腹中胎兒。

吳女認為，鄭女明知周男已婚，仍傳送曖昧訊息並發生性行為，還懷有身孕，她因此事大受打擊，精神上受有巨大痛楚，提訴求償100萬元。

對此，鄭女否認與周男傳曖昧訊息及發生性行為；不過由於周男在刑案偵辦時坦言與鄭女發生性行為，加上對話訊息等證據，法官因此判定2人有不正當交往及通姦行為，判鄭女賠償40萬元，可上訴。

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