假簽賭、真詐財 黑心集團7個月從150人身上騙走上千萬

警方將林嫌、黃嫌等9人送辦。（記者王冠仁翻攝）

2020-08-27 15:55:48

〔記者王冠仁／台北報導〕以林姓男子為首的不法集團，假藉經營簽賭網站，實際上趁機行騙。他們通訊軟體、社群網站上化身帥哥美女向網友搭訕，謊稱有一個簽賭網站「很好贏錢」；還以小額嘗試等話術，要網友付錢加入通訊軟體群組「聽明牌」，他們起先會讓網友嚐到小額甜頭，待網友下大單時再坑殺。警方粗估他們7個月從150多人身上，詐取上千萬元，手段黑心。

警方調查，林姓男子找來網站系統商黃姓男子等人共組不法集團，開設「E世博」、「矞皇」、「大數據」、「ERP」等「假簽賭、真詐財」網站。他們慣用的手法，是先以帥哥美女照，隨機在通訊軟體、社群網站上搭訕網友，佯稱有特殊管道可以得知某簽賭網站的明牌，「很好贏錢」。

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他們為了取信網友，要網友先付1千元到「E世博」網站，隨後就有網站人員將網友拉進通訊軟體的「小群組」，群組內的「老師」又以「小群組賺小錢」、「贏錢速度不夠快」等話術，誘騙網友再付3萬元能進「中群組」，再付5萬元能進「大群組」。

群組內老師起先真的都會報明牌，讓網友贏小錢嘗甜頭，待網友信以為真，付錢進入大群組並下大額賭注時，林的集團再以故意控制網站後台系統，讓網友下注時出現「系統異常」而被踢出系統，之後再騙網友是其手機、電腦網路不穩才會投注失利，進而詐騙網友的投注金。

刑事局追查發現該不法集團的機房位在花蓮、桃園偏僻地區，警方日前攻堅逮人，儘管林等9名犯嫌趁機將電腦硬碟、IC版丟入馬桶企圖滅證，但警方仍順利從查扣的電腦、手機、硬碟等證物，還原資料發現事證。

警方說，該集團去年5月至11月的「業績報表」，就有150多人被騙，詐騙金額高達上千萬元。警方除將林、黃等9嫌依詐欺罪嫌送辦，也將深入追查有無其餘共犯。

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警方到機房攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣大量手機、電腦等證物。（記者王冠仁翻攝）

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