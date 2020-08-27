帥到炸掉！苗栗特搜猛男雪山救難重傷 長官們加護病房探視

田志中於執行雪山山難救援任務中，不慎受傷，目前在加護病房救治中；圖為田志中拍攝2020消防月曆的照片。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

2020-08-27 13:32:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局特搜隊員田志中，英俊挺拔，加上陽光般笑容，曾讓女網友垂涎「簡直帥到炸掉！」但他不僅有外貌，在消防工作表現上，也曾獲消防署鳳凰獎楷模 。未料，田志中於昨天執行雪山山難救援任務中，不慎受傷，目前在加護病房救治中，內政部消防署副署長江濟人與縣長徐耀昌今天前往探視，給予打氣，祝他早日康復。

田志中於執行雪山山難救援任務中，不慎受傷，目前在加護病房救治中；圖為田志中拍攝2020消防月曆的照片。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

32歲的田志中，為警察專科學校消防系24期畢業，從事消防工作已12年，歷任花蓮縣消防局、苗栗縣消防局，參與過2008年鳳凰颱風風災、2013年雪霸聖陵線歐姓夫婦山難搜救、2015年復興航空空難搶救、2016年台南市永康區維冠大樓倒塌搜救等救援任務，也讓他於2017年榮獲消防署鳳凰獎楷模 。

請繼續往下閱讀...

田志中於執行雪山山難救援任務中，不慎受傷，目前在加護病房救治中；圖為田志中拍攝2020消防月曆的照片。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

身高183公分的田志中，因工作所需，自我要求，訓練出一身結實肌肉，加上他有一半布農族血統、五官深邃，也有一張英俊臉龐，尤其燦爛笑容，更散發陽光男孩般氣息，他曾於2015年一次出勤時，被女網友拍下他穿著消防T恤、吊帶褲，露出結實肌肉的猛男照，引起網友熱烈討論，直呼「簡直帥到炸掉！」在苗栗縣消防局著手推出的2020消防月曆中，田志中也被選為模特兒一員。

田志中於執行雪山山難救援任務中，不慎滑落10米陡坡，導致左肋骨斷裂、左胸氣血胸、左手腕粉碎性骨折的傷勢，經空勤總隊支援，於昨天晚間6點由直升機吊掛回苗栗醫院就醫。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

未料，田志中於昨天執行雪山山難救援任務中，不慎滑落10米陡坡，導致左肋骨斷裂、左胸氣血胸、左手腕粉碎性骨折的傷勢，經空勤總隊支援，於昨天晚間6點由直升機吊掛回苗栗醫院就醫，雖意識清楚，但因傷勢嚴重，進入加護病房救治中。

田志中於執行雪山山難救援任務中，不慎受傷，目前在加護病房救治中；內政部消防署副署長江濟人（右2）與縣長徐耀昌（左2）、消防局長徐新淵（左1）到醫院探視，給予打氣，祝他早日康復，並致贈慰問金，由田妻（中）接受。（圖由苗栗醫院提供）

江濟人、徐耀昌與消防局長徐新淵上午11點到醫院探望，並頒發慰問金，田志中意識清楚、可以開口說話，但氣色明顯虛弱。

田志中於執行雪山山難救援任務中，不慎受傷，目前在加護病房救治中；內政部消防署副署長江濟人（左2）與縣長徐耀昌（左3）、消防局長徐新淵（左1）到醫院探視，給予打氣，祝他早日康復，並致贈慰問金。（圖由苗栗醫院提供）

苗栗醫院表示，田志中因受有左胸氣血胸傷勢，醫療團隊優先處理，保住其生命徵象，接著再手術處理手腕骨折部分，目前田志中生命跡象算是穩定，團隊會全力以赴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法