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    台中「市寶」116歲人瑞走失 警驚嘆：她外表像80歲

    生性開朗的警員高慈青遞水讓阿嬤稍作休息，就像遇到自己阿嬤一樣。（記者許國楨翻攝）

    生性開朗的警員高慈青遞水讓阿嬤稍作休息，就像遇到自己阿嬤一樣。（記者許國楨翻攝）

    2020-08-27 12:34:38

    〔記者許國楨／台中報導〕清光緒31年出生是什麼概念？

    現年116歲的劉張姓老阿嬤前天外出散步時迷途，警方接獲民眾報案趕往協助攙扶她回警所休息，阿嬤透露出生於民國前7年，員警見阿嬤外表頂多80歲左右，一開始還以為是在開玩笑，沒想到透過警政系統查詢，眼前這位阿嬤竟是堪稱市寶的台中市最高齡的百歲人瑞，趕緊通知家屬接回休息，也讓此事件圓滿落幕。

    當天傍晚5點多，一位熱心民眾匆忙地趕赴台中市第四分局黎明派出所報案，表示稍早在路上發現疑似迷失老人需協助，生性開朗的警員高慈青馬上前往報案地點找尋，果真在南屯區黎明路與干城街口發現一位阿嬤推著輪椅徘徊，經確認其身體狀況無虞後，攙扶著她一步一步緩緩地帶回警所並遞水讓她稍作休息，途中兩人有說有笑，就像遇到自己阿嬤一樣。

    阿嬤雖然無法描述詳細住址卻可以清楚說出姓名，還透露自己出生於民國前7年，高員一開始還以為是在開玩笑，沒想到透過警政系統查詢，劉張姓老阿嬤竟然真是清光緒31年出生的國寶級人物，外表卻像是80歲，讓高員直呼要好好向她討教保養皮膚和長壽的秘訣了。

    今年已116歲的劉張姓老阿嬤雖年事已高，平時精神奕奕喜愛唱歌，去年重陽節市長盧秀燕還特地登門拜訪，大讚阿嬤是台中市的市寶，阿嬤當時也大方分享長壽秘訣，那就是「早睡早起愛漂亮」，逗得眾人哈哈大笑，而此次老阿嬤離家4公里迷途，所幸警方熱心積極，讓百歲人瑞平安返家。

    黎明所所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

    警員高慈青攙扶著已116歲高齡的阿嬤回警所途中，兩人有說有笑。（記者許國楨翻攝）

    警員高慈青攙扶著已116歲高齡的阿嬤回警所途中，兩人有說有笑。（記者許國楨翻攝）

    警員高慈青通知家屬前來接回阿嬤。（記者許國楨翻攝）

    警員高慈青通知家屬前來接回阿嬤。（記者許國楨翻攝）

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