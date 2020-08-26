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    首頁　>　社會

    「史上最正」小模挨詐5百多萬 遭騙拍裸照還受散佈威脅

    詐騙集團看準該節目是藝人庹宗康主持，竟以通訊軟體化身「庹宗康」，以投資名義陸續騙走黃女5百多萬元，還騙她拍下裸照。（資料照）

    詐騙集團看準該節目是藝人庹宗康主持，竟以通訊軟體化身「庹宗康」，以投資名義陸續騙走黃女5百多萬元，還騙她拍下裸照。（資料照）

    2020-08-26 15:20:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕曾到電視台擔任某節目助理主持人的29歲黃姓小模被詐騙集團盯上，詐騙集團看準該節目是藝人庹宗康主持，竟以通訊軟體化身「庹宗康」，以投資名義陸續騙走黃女5百多萬元，還騙她拍下裸照。黃發現受騙不願再付錢，對方竟要脅散布裸照，黃只好再付錢並報警；警方循線逮到前來取錢的29歲曾姓女車手，現正追查幕後詐騙集團。

    據了解，黃姓小模身材窈窕、面容甜美，平常不僅擔任平面模特兒，也曾到某綜藝節目擔任助理主持人，一度被網友封為「史上最正」，在網路上頗有名氣。

    警方調查，今年6月間，黃女透過通訊軟體認識一名廖姓男子，廖男聲稱跟庹宗康很熟，不久後更將「庹宗康」加入對話群組。這名庹宗康入群後告訴黃女，平時都是靠廖男介紹投資機會賺錢，還說過去有許多親朋好友都是聽從廖的投資介紹，賺了不少錢。

    黃因為曾在節目上跟庹宗康有互動，再加上這名「庹宗康」在群組中交談，經常提及許多節目後台的話題，她信以為真。

    黃在6月間陸續交付了5百多萬元，期間還被廖男設局拍下裸體的影片、照片，但不久後黃卻發現遲遲沒有當初所說的「紅利」，她懷疑上當，透過通訊軟體質問對方，還說不會再投錢。想不到，對方居然要脅黃女，如果不再付錢，就要散布裸照，還要黃再付百萬元來贖回裸照。

    黃佯裝答應但報警，警方在8月上旬趁黃前往付款時，逮捕前來取錢的29歲曾姓女車手。曾告訴警方，她也是被同樣的手段陷害，她為了避免自己的裸照遭散布，只好答應對方前來「面交」。警方將曾女送辦，同時將追查幕後詐騙集團。

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