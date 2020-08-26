超級搖頭丸毒死3少年 檢警逮到販毒集團起訴3人

檢警發現3名施用PMMA致死毒品包上，都印有黑色小惡魔，溯源查出毒品來自陳姓男子所組成的販毒集團，今天將陳等3人依販賣二級毒品罪嫌起訴。（記者林嘉東翻攝）

2020-08-26 14:20:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕超級搖頭丸（PMMA）毒性駭人，施用後致死案件數不斷升高。基隆市3名少年一個月內，接連因施用PMMA毒品咖啡包致死，基隆檢警溯源逮到陳姓男子為首的販毒集團，今天將陳等3人依販賣第二級毒品罪嫌起訴。

基隆地檢署檢察長柯麗鈴強調，地檢署將持續指揮警調全力掃毒外，呼籲青少年朋友勿以身試法，且要留意來路不明的咖啡包、飲料包，千萬勿輕忽毒品的危害性，也請家長們更要特別防範子女接觸毒咖啡包，以免再有少年服用PMMA致死。

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地檢署指出，16歲林姓高職生與周姓、鄧姓少年，分別是在今年5月23日及6月10日施用PMMA致死，檢察官林秋田相驗時，發現3名少年服用PMMA毒品包裝上都印有黑色小惡魔，溯源查出毒品來自陳姓男子所組成的販毒集團。

起訴書指出，陳姓男子（人稱傑哥）向綽號A峰的毒梟，購得PMMA後，交由綽號信哥的吳姓男子、與綽號猴哥的劉姓男子，找來林姓高職生、許姓及陳姓少年以每包600元價格對外兜售。

起訴書指出，陳男每次交付林姓、許姓及陳姓少年每人10包向同儕兜售，少年每賣一包可從中抽取50元報酬；其中林姓高職生5月間家中施用PMMA過量致死，許少、陳少涉及販毒部分，已簽分他案偵辦中。

基隆地檢署先將陳姓、吳姓及劉姓男子依販賣第二級毒品罪名起訴陳姓、吳姓、劉姓男子。

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