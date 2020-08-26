驚險！潛水客落海失蹤 澎湖海巡隊馳援：見他漂浮海上

東吉海域發生潛客漂走，所幸身上救生裝備齊全。（澎湖海巡隊提供）

2020-08-26 13:16:33

澎湖海巡隊發現漂浮潛水客，立即趨前將其拉上船。（澎湖海巡隊提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來氣候不穩定，海上風浪大，25日下午5時接獲海巡署第十三巡防區指揮部轉葉船長報案，其駕駛「傳奇」娛樂漁業漁船，搭載27名乘客前往東吉海域潛水，其中1名乘客（江員）因故未參加潛水，但卻不見了，疑似落海失蹤。

幸運獲救的潛水客，與同團遊客會合。（澎湖海巡隊提供）

第十三巡防區指揮部獲報後，除立即由澎湖海巡隊派遣10038艇及2031艇緊急前往，並申請空偵機加入，澎湖海巡隊現場搜救人員研析當地地形、潮汐、海流及風向佐以經驗判斷，研判失蹤潛水客可能的流向，沿途擴大搜尋，東吉村民也組成義勇隊，駕駛自家快艇及漁船趕往現場搜救。

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10038艇於18時30分在東吉東2.6浬，尋獲在海上漂浮的落水者，先將人員拉上船，遊客幸運平安未受傷，其表示無須送醫，18時45分該艇將江員駁交「傳奇」娛樂漁業漁船，圓滿達成救援任務，還好遊客身上防寒衣、浮力袋、救生浪板等裝備齊全，才能在湧浪中驚險獲救。

根據了解江員參加潛水活動時，因無法順利下潛，想獨自回船上，但打浮力帶動作太慢，但船長卻先行將船開走，趕去接另一批人員，加上浪況不佳，海流一直將她往外帶，才會漂離潛水團隊；還好有經驗老道熟悉水文的海巡人員，才能順利獲救。江員及船上其他人員表達由衷感謝海巡人員的即時救援。

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