頭份社區停車場驚見疑似軍方爆裂物 警封鎖現場、疏散住戶

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頭份市一處社區停車場驚傳有疑似未爆彈，警方已封鎖現場。（記者鄭名翔攝）
〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份國中後方一處社區內停車場，今早被人發現有疑似軍方爆裂物，警方已拉起兩道封鎖線，禁止人車進入，附近鄰長也先疏散緊鄰住戶，目前正待桃園憲兵隊到場了解後，再做進一步處理。
據了解，該社區為封閉式進出管理社區，今早清潔人員在整理環境時，赫然發現有疑似爆裂物，警方到場初判疑為軍用爆裂物，立即拉起兩道封鎖線進行人車管制，並通知桃園憲兵隊到場處理。
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